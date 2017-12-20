Шукеев назначен заместителем премьер-министра РК
15 декабря указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Аскар Исабекович Мырзахметов был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Умирзак Естаевич Шукеев назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан - министром сельского хозяйства Республики Казахстан
20 декабря 2017, 10:18
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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