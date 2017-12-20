Опубликован полный список лауреатов госстипендии в области культуры
Президент Казахстана подписал указ о присуждении государственных стипендий Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в 2017 году. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на Акорду.
20 декабря 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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