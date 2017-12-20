Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Школьников Узбекистана освободят от сдачи металлолома

20 декабря 2017, 10:49

От обязанности освобождены также медучреждения.

В Узбекистане органам государственной власти на местах с 1 января 2018 года запретили устанавливать для образовательных и медицинских учреждений задания на заготовку и сдачу лома и отходов черных металлов.

Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева "О мерах по заготовке металлолома, производству и потреблению проката черных металлов на 2018 год".

Также с начала следующего года устаревшее оборудование и металлоконструкции, списываемые предприятиями в ходе банкротства, ликвидации, реконструкции и модернизации, подлежат обязательной сдаче в АО "Узметкомбинат" на договорной основе в качестве лома и отходов.

Кроме того, реализация проката черных металлов производства АО "Узметкомбинат" будет осуществляться исключительно на биржевых торгах, в том числе по объектам, по которым ранее принятыми решениями предусматривалась поставка металлопроката по прямым договорам и фиксированным ценам.

Источник: Sputnik Узбекистан.

Фото: Sputnik/ Павел Лисицын.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...