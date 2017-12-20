Школьников Узбекистана освободят от сдачи металлолома

В Узбекистане органам государственной власти на местах с 1 января 2018 года запретили устанавливать для образовательных и медицинских учреждений задания на заготовку и сдачу лома и отходов черных металлов.

Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева "О мерах по заготовке металлолома, производству и потреблению проката черных металлов на 2018 год".

Также с начала следующего года устаревшее оборудование и металлоконструкции, списываемые предприятиями в ходе банкротства, ликвидации, реконструкции и модернизации, подлежат обязательной сдаче в АО "Узметкомбинат" на договорной основе в качестве лома и отходов.

Кроме того, реализация проката черных металлов производства АО "Узметкомбинат" будет осуществляться исключительно на биржевых торгах, в том числе по объектам, по которым ранее принятыми решениями предусматривалась поставка металлопроката по прямым договорам и фиксированным ценам.

Источник: Sputnik Узбекистан.

Фото: Sputnik/ Павел Лисицын.