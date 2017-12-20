Об истории Астаны снимут сериал

Министерство культуры и спорта РК подписало соглашение с российским "Первым каналом" о сотрудничестве в области развития индустрии кино и телевидения. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, передает Zakon.kz.

По его словам, достигнутые в ходе переговоров перспективы сотрудничества - более чем выгодны.

"Мы договорились о совместном производстве двух телесериалов - один о легендарной Центральной объединенной киностудии, действовавшей в период Великой Отечественной войны в Алма-Ате, второй - история о Целинограде, ставшем Астаной. Финансирование обоих проектов будет 50/50, каждый сериал продемонстрируем в эфире "Первого канала" (это около 250 млн зрителей в 190 странах), а главное - через совместное производство мы выходим на международный прокат, с равными прокатными правами. А там - и до кинофестивалей рукой подать", - написал министр.

Мухамедиулы также отметил, что совсем недавно у МКС был позитивный опыт подобного сотрудничества: совместный проект Казахстана и России - "28 панфиловцев" имел большой успех у зрителей и даже стал лучшим фильмом года в РФ.

"Мы работаем на результат. В этот раз я так же уверен в успешности нашего первого и крупнейшего сотрудничества с телеканалом, имеющим мировой охват, благодаря которому впервые наша история будет продемонстрирована фактически на весь мир, друзья", - подытожил он.

Фото: facebook.com/Арыстанбек Мұхамедиұлы