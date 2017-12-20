Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Казахстан поддержал продление резолюции СБ ООН по гумпомощи в Сирии

20 декабря 2017, 10:55

Казахстан остается приверженным всем международным усилиям, направленным на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии/

Совет Безопасности ООН большинством голосов продлил на один год Резолюцию СБ 2165 о трансграничной гуманитарной помощи в Сирии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстан поддержал данное решение, учитывая важность Резолюции для охвата гуманитарной помощью более 3,5 млн. человек, проживающих в северных и восточных районах Сирии.

Казахстан остается приверженным всем международным усилиям, направленным на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии, отмечено в заявлении казахстанской делегации. Подчеркнута важность сохранения всех модальностей доставки гуманитарной помощи на сирийскую территорию, в том числе и трансграничный механизм, предусмотренный Резолюцией 2165.

В то же время казахстанская делегация призвала Гуманитарное управление ООН сделать все возможное, чтобы улучшить мониторинг и прозрачность гуманитарных операций, проводимых под эгидой ООН и неправительственными организациями в Сирии.

Подчеркнута невозможность разрешения сирийского кризиса только гуманитарными усилиями, поэтому казахстанская сторона выразила надежду, что члены Совета Безопасности поддержат Женевскую платформу и Астанинский процесс, которые стали основными частями архитектуры мира, возводимой международным сообществом в сложнейших условиях. Казахстанская делегация также призвала заинтересованные стороны придерживаться прекращения огня в Сирии, столь необходимого для приближения мира в Сирии.

Фото Sputnik Абхазия


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...