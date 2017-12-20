Токаев высказался об апострофе в латинице

По мнению сенатора Касым-Жомарта Токаева применять апострофы в латинском варианте алфавита казахского языка в печатных и других изданиях пока рано, сообщает Zakon.kz.

«Национальная комиссия пока не пришла к окончательному решению по переводу казахского языка на латинский алфавит. Поэтому апострофы в газетах и других местах использовать пока рано», - написал Токаев в своем аккаунте Twitter.

Напомним, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 октября подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Правительству глава государства поручил образовать Национальную комиссию по данному вопросу и обеспечить поэтапный переход на латиницу до 2025 года.