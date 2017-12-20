Бой Фирузы Шариповой будет судить рефери, который работал на боях Тайсона

В случае победы казахстанская спортсменка станет действующей чемпионкой мира в двух весовых категориях.

В главном поединке вечера единоборств 30 декабря в Алматы между чемпионкой мира из Казахстана Фирузой Шариповой и ее соперницей Джемиллой Гонтарюк обеспечивать соблюдение всех правил в ринге будет легендарный рефери Даниэль Ван де Виль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской спортсменки.

В послужном списке этого прославленного рефери числится более 1363 боксерских поединков по всему миру, среди которых имеются бои, вошедшие в историю мирового бокса.

Туда входят поединки с участием Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Флойда Мейвезера-младшего, Мэнни Пакьяо и многих других звезд бокса.

Напомним, 30 декабря на 12-тысячной Almaty Arena казахстанская чемпионка мира Фируза Шарипова проведет десятираундовый бой против бельгийки Джемиллы Гонтарюк за титул чемпионки мира IBO и WBC Silver во втором полулегком весе.

В случае победы казахстанская спортсменка станет действующей чемпионкой мира в двух весовых категориях.

Также в андеркарде вечера пройдет еще четыре титульных поединка. Казахстанский боксер Али Ахмедов проведет поединок в полутяжелом весе за пояс WBC Youth. Его соотечественник Ержан Залилов сразится с южноафриканцем Тото Хелебе за титул WBА Intercontinental во втором легчайшем весе. Россиянка Инна Сагайдаковская, владеющая поясом WBC Silver, оспорит чемпионские титулы первого среднего веса IBO и WBC Interim в поединке с Мапуле Нгубане из ЮАР. Сергей Дудинский, также представляющий Россию, сразится с непобежденным казахстанцем Айдыном Ельжановым. На кону боя будут стоять титулы WBC CISBB Silver и WFA (World Fighting Assotiation) во втором легчайшем весе.

Фото с сайта allfight.ru