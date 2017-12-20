Рассмотрение индивидуальных трудовых споров, которые были предметом рассмотрения согласительной комиссии

1 января 2016 года вступил в законную силу новый Трудовой кодекс Республики Казахстан. Как показывает практика, основной причиной возникновения трудовых споров является плохое знание трудового законодательства, как работодателями, так и работниками.

Одно из существенных изменений нового Трудового кодекса является порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

В соответствии со старой нормой рассмотрение индивидуальных трудовых споров рассматривались согласительными комиссиями и (или) судами, то есть имело место альтернативного судебного разбирательства способа разрешения трудового спора.

В соответствии с новым Трудовым кодексом предусматривает обязательное рассмотрение индивидуальных трудовых споров посредством согласительных комиссий.

Согласно пункту 1 статьи 159 Трудового кодекса индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица.

Согласительная комиссия является обязательным досудебным органом для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между работодателями и работниками в организациях.

Комиссия вправе рассмотреть все, без исключения, возникающие индивидуальные трудовые споры.

Таким образом, если спор не урегулирован в согласительной комиссии, или решение комиссии не исполняется, в этом случае можно обратиться в суд, приложив доказательства обращения в согласительную комиссию.

Исходя из положений статьи 159 ТК, обращение в согласительную комиссию является обязательным процессуальным действием.

В соответствии с частью 5 статьи 123 ГПК процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Если жалоба, документы либо денежные суммы были сданы на почту, телеграф или переданы по другим средствам связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, то срок не считается пропущенным.

Из указанной нормы закона прямо вытекает, что совершением процессуального действия признается сдача на почту жалоб, документов либо денежных сумм, при этом датой совершения процессуального действия является дата передачи на почту этих документов.

Пунктом 7 статьи 159 Трудового кодекса предусмотрено, что в случае неисполнения решения согласительной комиссии в установленный срок работник или работодатель вправе обратиться в суд, полагаем эту норму необходимо толковать в строгом соответствии с нормами пункта 1 статьи 159 Трудового кодекса, то есть сторона вправе обратиться в суд, если спор не урегулирован согласительной комиссией и в этом случае сторона имеет право обращения в суд в двухмесячный срок после получения решения согласительной комиссии, что также будет согласовываться с нормами статьи 160 Трудового кодекса.

Статья 160 Трудового кодекса регламентирует сроки для обращения в согласительную комиссию или суд: 1) по спорам о восстановлении на работе - один месяц со дня вручения копии акта работодателя о прекращении трудового договора в согласительную комиссию, а для обращения в суд - два месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии при обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении ее решения стороной трудового договора; 2) по другим трудовым спорам - один год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания.

Тогда возникает резонный вопрос, как же быть, если в организации отсутствует согласительная комиссия, тогда как законом строго регламентировано, что согласительные комиссии являются постоянно действующими органами в организациях, и если они отсутствуют, то должны быть созданы во исполнение закона, и в этом случае необходимо провести работу государственным инспекторам труда на местах.

Судья

Бостандыкского районного суда г. Алматы

Э.Оспанова