О совершенствовании статуса защитника в уголовном процессе

Выступление адвоката Атырауской областной коллегии адвокатов Игоря Вранчева на Третьем ежегодном форуме адвокатов Казахстана (Алматы. 8 декабря 2017 года)

Одним из фундаментальных принципов правового государства, является принцип правовой защищенности человека и гражданина. Комплексность которого, заключается в том, что названный принцип лежит в основе всех взаимосвязей гражданина как с государством и его органами, так и с другими общественными образованиями, другими гражданами в рамках правовых отношений по поводу самых разных объектов.

Одной из таких взаимосвязей гражданина с государством в лице его отдельных органов, возникает в рамках уголовного процесса.

Который исходя из установленных задач и принципов, должен обеспечивать пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследование уголовных правонарушений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливое судебное разбирательство, правильное применение уголовного закона, защита лиц, общества и государства от уголовных правонарушений.

При этом обеспечив защиту от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Принципами являются фундаментальные начала уголовного процесса, определяющие систему и содержание его стадий, институтов и норм, обеспечивающих общие условия реализации прав и обязанностей участников уголовного процесса и решение стоящих перед ними задач.

Одним из таких институтов является, институт защиты в уголовном судопроизводстве.

Надлежащее обеспечение права на защиту является неотъемлемым признаком цивилизованного гражданского общества.

Право на защиту является одним из важнейших институтов уголовного процесса, без которого невозможно реализовать требование об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.

И в этой связи роль, статус и полномочия защитника-адвоката в уголовном процессе имеют первостепенную роль прежде всего для самого государства, если оно в действительности стремится к тому, чтобы быть правовым.

К сожалению несмотря на продолжающиеся попытки государства модернизировать уголовно-процессуальное законодательство, декларируя при этом расширение полномочий защиты в действительности статус адвоката, сводится на нет, и создается глубокое ощущение, что нас полностью хотят превратит в декоративный элемент правосудия.

И это касается не только принятием Законов, год назад на этой площадке мы обсуждали внутриведомственные приказы и правила, которыми нам защитникам был введен запрет на пронос и использование гаджетов в процессе нашей работы в судах и других правоохранительных органах, в надежде на то, что все таки здравый смысл восторжествует.

Однако в этом году появился всеми нами горячо обсуждаемый проект закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», с принятием которого, о совершенствовании именно независимой адвокатуры Казахстана, говорить будет сложно.

Но если все таки говорить о совершенствовании статуса защитника в уголовном процессе, то необходимо затронуть те полномочия, которыми адвокат в качестве защитника наделен, действующим уголовно-процессуальным кодексом, и их фактической реализацией, и не на всех, а на тех, которые имеют непосредственное отношение к реализации принципа состязательности и равноправия сторон в процессе.

Статья 70 УПК наделяет защитника рядом прав, в том числе в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, собирать и представлять предметы, документы, сведения, а также иные данные, необходимые для оказания юридической помощи, которые подлежат обязательному приобщению к материалам уголовного дела-

Однако, порядок предусмотренный статьей 259 УПК устанавливает, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано произвести осмотр предоставленного предмета, документа и принять его, если есть основания полагать, что предмет или документ имеет или в дальнейшем может иметь значение для дела.

То есть, мы сталкиваемся с тем, что законодатель оставляет на усмотрение лица ведущего уголовный процесс, решать за защитника, необходимы ли, ему (защитнику) те или иные предметы, документы для осуществления защиты или нет.

В качестве примера могу привести, отказы следователей в приобщении заключений специалистов по делу, которые были получены адвокатами на договорной основе в порядке п.5) части 3 статьи 70 УПК.

Жалобы на эти отказы в порядке статьи 105 УПК, прокурорами оставлены без удовлетворения.

К слову сказать, остается до конца не доработанной и требует совершенствования сам порядок производства на договорной основе как это предусмотрено п. 5) частью 3 статьи 70 УПК, заключения эксперта, поскольку на сегодняшний день несмотря на то, что этой норме уже почти три года, она не работает.

Защитник на практике не может заключить договор с экспертным учреждением на основании адвокатского запроса, все что мы можем, это получить заключение специалиста.

Далее, право защитника, знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения и продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста, уведомлением о прерывании сроков по делу, с протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого или самого защитника, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому, а по окончании досудебного расследования - со всеми материалами, выписывать из него любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, и списка свидетелей обвинения, присутствовать при объявлении подозреваемому постановления о признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого.

Если одним из принципов уголовного судопроизводства является состязательность и равноправие сторон обвинения и защиты, то как можно объяснить закрытость от защитника материалов уголовного дела на стадии досудебного расследования и предоставление возможности полного ознакомления только по окончании досудебного расследования.

Фактически на протяжении многих месяцев по сложным и как правило резонансным делам, защитник со своим подзащитным в неведении, не только о том, как выстроить линию защиты, но и какие доказательства имеют место быть и какое в итоге будет предъявлено окончательное обвинение.

В новых предлагаемых изменениях к уголовно-процессуальному кодексу, в частности к части 4 статьи 296, следующее:

При этом подозреваемый и его защитник предоставляют дополнительные доказательства и иную информацию, которые в обязательном порядке приобщаются к уголовному делу. Лицо, осуществляющее досудебное расследование вправе произвести дополнительные следственные действия в порядке предусмотренном статьей 297 настоящего Кодекса.

То есть, опять же по окончании ознакомления подозреваемого и защитника с материалами уголовного дела.

Указанная норма достаточно спорна и на первый взгляд возможно улучшает полномочия защиты, обязывая орган досудебного расследования, приобщить представленные защитой доказательства к материалам уголовного дела, однако отсутствует как таковой механизм и срок в течении которого защитник может собрать и предоставить свои доказательства, поскольку в предлагаемых изменениях к УПК, осталась нетронутой часть 2 статьи 297, которой установлено, что в случаях когда участник процесса заявит о намерении изложить ходатайство в письменном виде, для его подготовки предоставляется необходимое время, но не более трех суток.

Что можно сделать за трое суток, если порой ознакомление с материалами уголовного дела занимает недели, а то и месяцы, при этом подозреваемые в случае избрания меры пресечения содержание под стражей, продолжают сидеть, и ознакомление с материалами уголовного дела проводится раздельно от защитника.

И на согласование и обсуждение защитником с подозреваемым тех или иных доказательств виновности, невиновности, позиции по делу также требуется время.

При этом фактический сбор доказательств в ряде случаев, защита может начинать только после полного ознакомления с материалами уголовного дела и на это также требуется достаточное время.

Даже если в качестве доказательства необходимо получить информацию посредством адвокатского запроса, срок ответа на него законодательно установлен в пределах десяти дней.

Каким образом защитник в таких условиях должен изложить свое ходатайство, а также собрать и представить доказательства в трехдневный срок.

Но следующее предлагаемые изменения к этой же части 4 статье 296 УПК, вообще ставят в тупик, звучат они следующим образом:

Непредоставление сторонами в полном объеме имеющихся на тот момент доказательств и иных материалов влечет признание их недопустимыми в качестве доказательств.

О какой состязательности и равноправии стороны обвинения и защиты в этом случае можно говорить?

Только обладая реальной возможностью знать какие доказательства собираются или собраны следствием, и возможностью защиты параллельно и самое главное независимо от органа досудебного расследования собирать и предоставлять свои доказательства невиновности либо меньшей степени виновности, обеспечат состязательность и равноправие стороны обвинения и защиты.

Полагаю, что совершенствование статуса защитника в уголовном процессе невозможно без усовершенствования механизма состязательности и равноправия стороны обвинения и защиты, реализация которых возможна только в случае абсолютной прозрачности для защитника и подозреваемого материалов уголовного дела с момента, признания лица подозреваемым и только в условиях гарантированной независимости адвокатуры.