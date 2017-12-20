Доклад председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов В.И.Чайчица на третьем ежегодном Форуме адвокатов Казахстана

(Алматы, 8 декабря 2017 года)

Уважаемые коллеги!

Спасибо, за предоставленную возможность принять участие в конференции и поделиться опытом организации адвокатской деятельности в Республике Беларусь. Я внимательно изучил материалы форума и выслушал выступления коллег. Безусловно, было много интересных предложений, объективных рассуждений и перспективных идей, но, само собой разумеется, по отдельным вопросам, у меня есть свое мнение.

Как гласит известная пословица: «со своим уставом в чужой монастырь не ходят», но мы, к великому сожалению, часто совершаем чужие ошибки, и это проблема всей адвокатуры стран бывшего СССР.

После распада Советского Союза, каждый из нас пошел своим путем, преодолевая неудачи и при этом, не анализируя развитие своих соседей.

К тому же мы не всегда учитывали и применяли мировой опыт, хотя много говорили и говорим о роли международного права в регулировании адвокатской деятельности в каждой стране. Следует отметить, что отношение к адвокатам, любовь и ненависть к ним, примерно во всем мире одинаковы.

К примеру, в СМИ, нередко можно услышать, прочитать о том, что, граждане США больше всего не любят врачей и адвокатов. Но в тоже время, если спросить у современных американских родителей, кем бы вы хотели в будущем видеть своих детей, большинство ответит - адвокатами.

Внимание государства к деятельности адвокатуры есть во всем мире и Республика Беларусь не исключение. Но, хочется отметить, что этого внимания с каждым годом становится все меньше, особенно после того, как президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко сказал, что государство должно вмешиваться только в те процессы, где без него обойтись невозможно: «государственный аппарат должен брать на себя только те полномочия, которые никто, кроме государства, выполнять не способен и не должен. Все остальное надо отдать обществу - рядовым гражданам, предприятиям и рынку. Причем имеются в виду не, только и не столько формальные полномочия», у нас многое стало менять в лучшую сторону.

Приятно и то, что требования Главы нашего государства созвучны словам главы представительства Евросоюза в Казахстане

Траяна Лауренцю Христеа, который отметил, что нельзя скатываться к мелочам.

Думаю, что и многие участники конференции согласятся с этим.

Я внимательно изучил проект закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» Республики Казахстан и также хотел бы высказаться по отдельным вопросам, учитывая опыт деятельности адвокатов Республики Беларусь.

Да, в Республике Беларусь адвокатская деятельность лицензируемая и возглавляет квалификационную комиссию заместитель министра юстиции, но подавляющее большинство членов комиссии - адвокаты. И без согласия адвокатов не пройдет ни одно решение.

-- Принимая на себя обязательство по максимальному контролю за деятельностью адвокатов, надо быть готовым к тому, что придется работать за органы адвокатского самоуправления, нести дополнительные материальные, временные, кадровые расходы.

-- Выборы адвокатского самоуправления.

Поделюсь личным опытом. Три срока я был председателем Минской областной коллегии адвокатов. Второй срок - председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Первый срок - 3 года, это тот период, когда входишь в курс дела и набиваешь шишки. С этим сталкивается любой руководитель. Не зря мы часто говорим именно об опытном руководителе.

Считаю, что регулярно меняющийся состав адвокатского управления, не может положительно сказываться на адвокатуре в целом. Если человек знает, что он на этом посту временно, у него не будет цели что-то менять, совершенствовать, учиться самому и глубоко вникать в существующие проблемы, а также искать пути их решения. У него обязательно должно быть время не только освоить новый путь, но и проявить себя.

-- Взносы - это исключительно дело адвокатов. Мы прошли этот путь. И первоначально, когда отошли от процентных отчислений, и адвокатам была предоставлена возможность самим определять сумму взносов, очень многие увлеклись экономией. Звучали даже предложения отказаться от электронных правовых баз и вернуться к вклеиваниям изменений в Кодексы и другие нормативные акты. Но вскоре эта детская болезнь прошла.

И сегодня белорусские адвокаты - за развитие института. Они понимают, что для дальнейшего движения вперед необходимо использовать современные информационные технологии, иметь хорошую материальную базу. Кроме того, взносы нужны для содержания территориальных коллегий, помощи самим адвокатам, ветеранам адвокатуры и т.д. Поэтому, считаю, что государству нет смысла вмешиваться во все эти внутренние вопросы.

-- Прием в адвокатуру.

Прием в адвокатуру в Республике Беларусь проходит по заявкам адвокатских образований и решению совета территориальных коллегий. Только сейчас совет БРКА получил право также направлять стажеров в адвокатуру, но мнение адвокатов при этом, всегда учитывается.

-- Задолженность по участию адвокатов по делам по назначению.

В Беларуси нет задолженности. Все кто нуждаются в нашей стране в профессиональной юридической помощи - получают ее. Поэтому ставить вопрос о создании государственной адвокатуры просто нет смысла.

Зачем тратить деньги на государственную адвокатуру? Это дорого и не экономично для самого государства. Кроме того, такая постановка вопроса не соотвествует общим принципам адвокатской деятельности - независимость от государства иных органов и организаций, корпоративность и самоуправление.

Монополия адвокатуры.

Первой вехой в наведении порядка в вопросах представительства в судах можно назвать принятие в 1999 году УПК Республики Беларусь, который вступил в силу с 1 января 2001 года.

Кодекс исключил из понятия защитника представителей трудовых коллективов, общественных организаций, достоянием истории стали, так называемые общественные защитники. Защитниками могут быть адвокаты Республики Беларусь, граждане иных государств в соответствии с заключенными международными договорами и по ходатайству обвиняемого постановлением суда могут быть допущены близкие родственники обвиняемого.

Адвокаты постепенно отвоевывали монополию на защиту и представительство в общих судах и в гражданском процессе.

По ГПК 1999 года в процессе могло участвовать в качестве представителя любое лицо.

Это не могло не волновать адвокатуру. И благодаря кропотливой и последовательной работе органов адвокатского самоуправления, благодаря помощи Верховного Суда и Министерства юстиции, поддержавших адвокатуру, адвокатами были изучены лица, которые являются представителями в общих судах. Для этого, конечно же, надо было изучить рассмотренные дела.

Было установлено, что зачастую в общих судах участвовали в качестве представителей лица, не имеющие даже юридического образования, только что освободившиеся из мест лишения свободы, а в одном из судов Витебской области как на работу в процессы пришел представитель, не только осужденный за умышленное преступление, но и имеющий заключение психиатрической экспертизы, согласно которому был признан уменьшено вменяемым.

05.11.2003 года в статью 72 Гражданского процессуального кодекса, указывающую на круг лиц, которые могут быть представителями в общих судах, были внесены изменения. С этого момента перечень лиц, которые могут быть представителями, является исчерпывающим.

Новой вехой в развитии адвокатуры нашей страны стало принятие и вступление в силу 6 апреля 2012 года Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», которым был сделан важнейший шаг по объединению юристов-хозяйственников и адвокатов.

С этого времени в Беларуси профессиональная защита прав и интересов клиентов по уголовным, гражданским делам, делам, возникающим из хозяйственных (экономических) споров, и делам об административных правонарушениях в общих и хозяйственных судах, органах, ведущих уголовный или административный процесс, осуществляется только адвокатами. Соответствующие изменения были внесены и в ХПК Республики Беларусь.

И пока казахстанские, российские и адвокаты других постсоветских стран, обсуждают этот вопрос мы его давно решили. И справедливости ради, надо сказать, решили с огромной помощью Министерства юстиции Беларуси.

В тоже время, если вначале мы очень гордились своей монополией, то сегодня мы видим, что те юристы, которые в свое время не перешли в адвокатуру, стали использовать уловки в законодательстве и трудоустраиваться в различные организации. Получив доверенность от предприятия, они по-прежнему представляют его интересы в судах. Были даже случаи, когда юрист устраивался на работу в организацию на 0,1 ставки, что не запрещено законодательством, и таким образом имел право представлять интересы организации.

Поэтому сейчас мы намерены добиваться, учитывая, опыт Германии, чтобы все-таки только адвокаты на профессиональной основе оказывали юридическую помощь гражданам и субъектам хозяйствования, даже в том случае, если в штате предприятия есть свой юрист. Это выгодно и для государства, и для общества, и для народа.

На мой взгляд, Германия является классическим примером «монополизированного» рынка правовой помощи: понятие «юридическая помощь» здесь в подавляющем большинстве случаев означает юридическую помощь, оказываемую адвокатом.

Вплоть до 2008 г. адвокатура в Германии обладала исключительным правом на осуществление всех видов юридической помощи, включая консультирование по правовым вопросам.

С момента вступления в юридическую силу Федерального закона «О юридических услугах» 1 июля 2008 г., заменившего ранее действующий аналогичный закон, доступ к консультированию получили лица, не обладающие статусом адвоката. При этом подавляющий объем юридической помощи по-прежнему остался сосредоточенным в адвокатском сообществе.

Сегодня адвокатская монополия на судебное представительство успешно действует в ряде европейских государств - Франции, Люксембурге, Испании, Португалии, Норвегии, Греции, Кипре…

В заключении я бы хотел заверить своих коллег, что мы и дальше готовы делиться с вами своим опытом, а также с удовольствием и огромным интересом узнавать о том, как развивается и каких результатов добивается сегодня адвокатура Казахстана.

Я убежден, что адвокатура Казахстана сумеет договориться с Министерством юстиции, с законодательной властью и привести убедительные примеры, в том числе основанные на международном опыте, подтверждающие, что адвокатура Казахстана способна максимально самостоятельно решать общественные и государственные задачи, определенные Конституцией Республики Казахстан. А государство, при этом, не утратит контроль в пределах своей компетенции, и что все это, в конечном итоге будет способствовать защите прав человека.

Проблемы и задачи современных адвокатур наших стран схожи, а значит в процессе реформ и усовершенствования работы, нам просто необходимо взаимовыгодно делиться опытом и укреплять взаимоотношения, что мы также все подтвердили, подписав Хартию основополагающих принципов адвокатской деятельности, 19.05.2016 г. принятую на VI Петербургском Международном Юридическом Форуме.