Какие реформы нужны казахстанской адвокатуре?

Сергей Сизинцев

Исполнительный директор Республиканской коллегии адвокатов

Выступление на Третьем форуме адвокатов (Алматы, 8 декабря 2017 года)

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы являемся вольными или невольными участниками самой масштабной и неоднозначной реформы законодательства об адвокатуре и юридической помощи в истории Казахстана.

Проект Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 30 октября текущего года внесен Правительством в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Состоялось уже два заседания рабочей группы депутатов. На следующей неделе после небольшой паузы рассмотрение проекта должно возобновиться.

У казахстанской адвокатуры есть осознание необходимости реформы и есть свое видение этой реформы.

По нашем мнению реформа должна быть:

- Основанной на изучении практики.

- Научно-обоснованной.

- Планомерной.

- Системной.

- Опирающейся на поддержку среди адвокатов.

Вынуждены констатировать, что предложенная Министерством юстиции Республики Казахстан реформа адвокатуры не всем этим нашим ожиданиям соответствует.

Если говорить о связи практики применения законов, правовой науки и международных стандартов, то необходимо учитывать следующее:

- Любая реформа (и наша не исключение) должна быть основана на результатах правового мониторинга. Эта процедура является по закону обязательной для того, чтобы выявить все проблемы, связанные с функционированием действующего закона и все предпосылки к внесению изменений в законодательство.

- Проект закона должен пройти научную экспертизу. Это - тоже обязательный этап, позволяющий сделать реформу осмысленной и вписать ее как в существующую правовую реальность, так и в теоретические конструкции ученых-правоведов.

- И наконец, проект должен соответствовать международным стандартам, чтобы обеспечить соответствие внутренних норм и практики государства принятым на международной арене обязательствам.

И здесь мы столкнулись с несоблюдением этих основополагающих условий со стороны авторов реформы. Правового мониторинга фактически не было. Экспертиза проведена формально. Несоответствия международным принципам выявлены нами и зарубежными экспертами.

По нашему мнению реформа должна быть планомерной и системной, что означает:

- Во-первых, соответствие законотворческим процедурам, порядок которых был нарушен.

- Во-вторых соответствие утвержденной в нашей стране Концепции правовой политики.

- В-третьих, включение проекта в текущие и перспективные планы законопроектных работ

И здесь мы снова столкнулись с неоправданным нарушением данных базовых принципов. А ведь это не просто формальное требование закона. Оно влияет на качество проекта.

Не смотря на то, что проект явился для адвокатского сообщества Казахстана полной неожиданностью, мы готовились к предстоящей реформе. В феврале текущего года Республиканской коллегией адвокатов была принята Программа повышения качества юридической помощи, основными приоритетами которой являются:

- Повышение квалификации и качества помощи, оказываемой адвокатами.

- Расширение сферы деятельности адвокатуры.

- Активное участие в законотворчестве и анализе правоприменения.

- Урегулирование вопросов Pro bono на добровольных началах.

Основным вопросом, влекущим необходимость реформы по мнению ее авторов является дефицит адвокатов в Казахстане, вызванный наличием вступительных взносов в коллегии адвокатов. Мы с таким мнением не согласны, хотя совершенно не возражаем против того, чтобы ряды адвокатов пополнялись.

В настоящий момент количество адвокатов соответствует текущим потребностям. Отмена вступительных взносов не решает проблему с доступом к профессии. В свою очередь мы предложили сделать вступительные взносы добровольными в зависимости от формы деятельности адвоката. Если адвокат желает использовать имеющуюся материальную базу, он мог бы добровольно заплатить такой взнос.

Министерство юстиции предложило создать информационную систему «Е-адвокатура», которая должна обеспечить следующие функции:

- Автоматизация деятельности адвокатов.

- Отчетность адвокатов.

- Взаимодействие адвокатов с коллегиями адвокатов и Министерством юстиции.

- Назначение адвоката в системе гарантированной государственной юридической помощи.

Мы предложили пойти дальше. По мнению Республиканской коллегии адвокатов Е-адвокатура должна обеспечивать:

- Интеграцию с государственными базами данных.

- Взаимодействие с информационными системами судов и органов следствия.

- Взаимодействие с клиентами.

- Обеспечение адвокатской тайны. Это ключевое условие, без гарантий которого мы вообще не готовы реализовать данный проект.

Со временем в нашу систему будут включены:

- Информационный портал.

- Обзоры судебной практики.

- Анализ законодательства.

- Типовые документы.

Будут и такие модули, как:

- Бухгалтерский учет.

- Взаимодействие с помощниками и стажерами.

- Управление делами и документами

- Календарь событий

Все это уже находится на стадии разработки и внедрения.

Одним из ключевых разногласий с Министерством юстиции для нас является состав дисциплинарных комиссий, куда министерство предлагает включить своих представителей, а также бывших судей.

Исходя из международных стандартов (международные эксперты также отмечают это), мы настаиваем на формировании состава комиссий самими адвокатами.

Для избежания предвзятости и конфликта интересов в их деятельности мы видим возможным включение в состав комиссий представителей общественности.

Особое внимание мы уделяем сейчас повышению квалификации адвокатов, в связи с чем предусматривается создание:

- Республиканского и территориальных центров повышения квалификации.

- Единой методики повышения квалификации адвокатов.

- Программы повышения квалификации.

Нацелившись на повышение качества юридической помощи мы планируем разработать и применять:

- Стандарты оказания юридической помощи.

- Критерии качества юридической помощи.

Как оказалось Министерство юстиции рассматривает необходимость введения стандартов, как некоего алгоритма действий адвоката в ходе его работы. Мы не разделяем подход, направленный на детальную регламентацию. Считаем, что стандарт должен помогать адвокату выбирать модель поведения, но в ходе своей работы адвокат не может быть ограничен детальным регламентом. Он связан только нормами законодательства и этики.

При этом мы столкнулись с тем, что разработчики законопроекта требуют от нас согласования внутренних актов адвокатуры с государством.

Это противоречит международным принципам и казахстанскому законодательству.

Целесообразным было бы взять подход, используемый в законодательстве о саморегулировании, где согласование стандартов требуется только в защиту интересов прав потребителей и членов самого сообщества.

Требует развития система гарантированной государственной юридической помощи, что совершенно упущено из внимания разработчиками реформы.

Здесь мы предлагаем:

- Расширить перечень категорий лиц, имеющих право на получение помощи.

- Расширить перечень категорий дел, по которым участие адвоката является обязательным.

Именно это могло бы повысить доступность юридической помощи, что поставлено основой целью реформы. Эксперты уже обратили внимание на то, что реформа ГГЮП является формальной.

К сожалению для нас законопроект предусматривает законодательное создание параллельных институтов юридической помощи: адвокатов и юридических консультантов, что приводит к размытию статуса действующей адвокатуры. На нестыковки такой конструкции обратили внимание международные организации, давшие заключение по проекту. Она была подвергнута критике со стороны депутатов Парламента.

Мы настаиваем на том, что должна быть создана единая саморегулируемая организация в сфере оказания юридической помощи на базе адвокатуры. Целесообразным было бы установление переходного периода для вступления всех юристов в единую организацию.

По нашему мнению должен быть расширен объем гарантий казахстанских адвокатов, который должен включать:

- Беспрепятственный доступ в помещения судов и государственных органов.

- Использование технических средств в судах и на следственных действиях.

- Запрет выносить частные определения в адрес адвоката за его профессиональную деятельность.

- Уведомление коллегии адвокатов о задержании адвоката.

- Участие представителя адвокатуры при обыске у адвоката.

Все эти гарантии из проекта были по непонятным причинам исключены.

Поэтому в целях защиты прав адвокатов мы сосредоточились на:

- Расширении перечня гарантий.

- Создали Комиссию по защите прав адвокатов.

- Изучаем мировой опыт в этой сфере.

В вопросах деятельности органов адвокатского самоуправления мы считаем наиболее важным:

- Повышение эффективности органов управления адвокатуры.

- Регламентацию и планирование их деятельности.

- Прозрачность деятельности и подотчетность адвокатскому сообществу.

- Определение требований к составу и срокам полномочий органов самой адвокатурой (в этом вопросе также разработчики проявили неуместное вмешательство, предложив ограничить сроки и периодичность полномочий). В действующем законе данный вопрос уже был отрегулирован.

- Возможность переизбрания на второй срок, что является общепринятой мировой практикой.

Столкнувшись с формальным включением адвокатов в рабочие группы по разработке законов, мы предприняли следующие меры:

- Создали Научно-консультативный совет.

- Вырабатываем консолидированную позицию адвокатуры по всем ключевым законопроектам.

- Проводим правовую экспертизу законопроектов.

Требуется активное участие адвокатов и в анализе правоприменения. В этой сфере мы планируем:

- Проводить независимые обзоры судебной практики.

- Создавать рабочие группы из адвокатов по ключевым вопросам правоприменения.

Уважаемые участники форума! Поздравляю Вас со знаменательной датой — 20-летием закона «Об адвокатской деятельности». Желаю казахстанской адвокатуре выйти обновленной из трудностей и многих лет развития и процветания!