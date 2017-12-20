В Китае наркоторговцев приговорили к смерти на глазах у толпы

Десять преступников были приговорены к смертной казни на спортивном стадионе, а затем казнены в китайской провинции Гуандун, передает Regnum.

Всего двенадцать человек были осуждены Шаньвэйским промежуточным народным судом и Луфэнским народным судом на открытом стадионе перед тысячей зрителей в провинции Гуандун.

Обвиняемые были задержаны за торговлю наркотиками и убийства. Они предстали перед судом на местном спортивном стадионе в городе Луфэн, который имеет репутацию наркостолицы Китая.

Видеозаписи суда были размещены в издании The Beijing News и в социальной сети Weibo. На них видно, как каждый из подозреваемых выводится на стадион из специального полицейского пикапа, вооруженного четырьмя вооруженными офицерами полиции.

Стадион был заполнен тысячами местных жителей, которые пришли посмотреть на открытое судебное заседание. Одного за одним подозреваемых в наручниках выводили на беговую дорожку. Десять обвиняемых были приговорены к смерти, после чего выведены с заседания и немедленно казнены.

Стоит отметить, что провинция Гуандун является главным китайским производителем метамфетамина. Агентство «Синьхуа» сообщало, что более трети этого наркотика, потребляемого в Китае, было произведено в деревнях близ города Луфэн.

За последние годы несколько показательных судебных процессов было проведено в городе Луфэн. В июне 2015 года 13 подозреваемых были приговорены к смерти за торговлю наркотиками на публичном судебном заседании, за ходом которого наблюдали более 10 тыс. местных жителей. Подобного рода публичные мероприятия являются частью стратегии властей провинции по борьбе с наркотиками.

Китай намерен усилить борьбу с наркотиками в особо проблемных районах страны, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район на севере Поднебесной.

Фото: кадр из видео.