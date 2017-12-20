Кубок Гагарина отправился на орбиту Земли

Точная мини-копия Кубка Гагарина и юбилейная шайба 10-го сезона КХЛ отправились в космос, передает медиацентр столичного акимата.

Старт состоялся 17 декабря с космодрома Байконур на борту ракеты с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-07» в составе длительной экспедиции МКС-54/55.

Трофеи КХЛ провели на Байконуре три дня, поприсутствовав на примерке скафандров и проверке их на герметичность вместе с членами экспедиции (космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи).

На специальном наблюдательном пункте перед стартом побывал и сам Кубок Гагарина, его привезли специально для того, чтобы каждый из наблюдавших за стартом смог сфотографироваться с главным символом КХЛ.

Ракета стартовала в 10:21 по московскому времени, корабль должен стыковаться с Международной космической станцией в 11:43 МСК 19 декабря. Спустя 72 дня вместе с космонавтом Александром Мисуркиным символика КХЛ вернется на Землю. Именно эта шайба будет вброшена перед первым матчем финальной серии сезона весной 2018 года, дав старт борьбе за Кубок Гагарина.

«Такие мероприятия мне очень нравятся, никогда не знаешь, каких ждать сюрпризов, и это очень здорово. Я очень рад, что мне удалось побывать здесь, рад участвовать в космической программе КХЛ. Многое узнал о городе, о том, что здесь происходит. Это очень крутая вещь – вся эта космическая история. Шайба и кубок будут в космосе, вернутся обратно, шайбу вбросят на матче финальной серии плей-офф… Здорово для болельщиков. Да, конечно, я хотел бы поучаствовать в этом вбрасывании. Но до этого еще далеко, надо многое сделать», - сказал нападающий ХК «Барыс» Найджел Доус.

Для экспедиции КХЛ обратный отсчет до старта начался еще 30 ноября, когда в Звёздном городке президент КХЛ Дмитрий Чернышенко передал экипажу космического корабля «Союз МС-07» точную копию Кубка Гагарина и шайбу с дизайном, посвященным десятому сезону лиги.