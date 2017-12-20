Жительница Зыряновска выиграла квартиру в Астане

Квартиры и другие ценные призы будут разыграны 30 декабря 2017 года и 14 января 2018 года в ТРЦ Mega Park в Алматы.

Жительница Зыряновска стала обладательницей квартиры в Астане. Такой подарок женщина получила от компании Alser, купив в магазине сети продукцию Samsung.

Первый розыгрыш прошел в ТРЦ Mega Park 17 декабря. Кроме квартиры были разыграны еще 700 ценных призов, а общее их количество составит 2018, ведь впереди – еще два розыгрыша.

Чтобы сомнений в честности и открытости розыгрыша не оставалось, ведущий вечера пригласил на сцену нескольких детей. Ребятам сначала предложили поздравить казахстанцев с Новым годом, а затем, посредством общего голосования зрители выбрали двух девочек, от которых зависела судьба участвующих в розыгрыше.

Когда ведущий раскрутил барабан, а девочки с закрытыми глазами стали доставать купон – присутствующие замерли в ожидании. А через минуту зал взорвался аплодисментами от радости за женщину из города Зыряновск.

Чтобы розыгрыш был максимально честным, сотрудники Alser сразу же проверили, действительно ли покупка была совершена и не возвращена после регистрации чека. А приглашенный независимый нотариус сообщил, что протокол розыгрыша будет заверен.

Благодарность покупательнице и всем клиентам сети магазинов выразил и генеральный директор компании Alser, Сергей Бенедь.

«Хотелось бы выразить искреннюю благодарность тем, кто приобретает технику у нас. Сегодня мы разыграли только первую квартиру, еще две жду своих будущих обладателей», - отметил директор.

Квартиры и другие ценные призы будут разыграны 30 декабря 2017 года и 14 января 2018 года в ТРЦ Mega Park в Алматы. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно приобрести товар Samsung в любом из 155 магазинов Alser, расположенных в 60 городах и регионах Казахстана, а затем зарегистрировать свой чек с помощью Like it, и ждать розыгрыша! Именно вы можете стать тем самым счастливчиком, кто выиграет квартиру в Астане!