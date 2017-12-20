Нигматулин: Международные соглашения по налогам стимулируют торговлю и инвестиции

Рассмотрена ратификация поправок в Конвенцию между Казахстаном и Индией об избежании двойного налогообложения.

На пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина рассмотрена ратификация поправок в Конвенцию между Казахстаном и Индией об избежании двойного налогообложения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Как отметили депутаты, в настоящее время действует 52 международных налоговых соглашения Казахстана с другими государствами и поэтому важно отслеживать конечный эффект, получаемый нашей страной от условий такого сотрудничества с зарубежными партнерами.

В свою очередь спикер мажилиса обратил внимание участников заседания на то, что рассматриваемая Конвенция с Индией действует уже более 20 лет, и за эти годы изменилось наше налоговое законодательство, как и международные стандарты налогообложения.

- Поэтому, наверное, министерству финансов стоит проанализировать эффективность действия всех аналогичных договоров, особенно тех, которые заключены давно, и обновлять их своевременно. Насколько мне известно, половина всех заключенных Казахстаном международных договоров в области налогообложения подписана ещё в прошлом веке, - сказал Нурлан Нигматулин.

Также высказано предложение на основе проведенного анализа инициировать переговоры по внесению поправок в подписанные Соглашения, так как эффективность международных договоров в области налогообложения важна с точки зрения развития приоритетных секторов экономики Казахстана.

]- Международные Соглашения по налогам стимулируют развитие торговли и инвестирования. Это важно и для привлечения иностранных инвестиций, и для отечественных предпринимателей, - подчеркнул в завершение председатель мажилиса.[/quote

