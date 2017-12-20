Касымбек: Забастовка шахтеров не повлияла на производственные показатели "АрселорМиттала"

Забастовка шахтеров в Карагандинской области не повлияла на производственные показатели компании "АрселорМиттал Темиртау", сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

"На производственные показатели "АрселорМиттала" никаким образом не повлияло. Мы считаем, что компания до конца те заявленные проектные объемы, которые планировала по добыче угля и по производству металла, она должна выполнить. По крайней мере, руководство компании об этом заявляет", — сказал Касымбек журналистам.

Работники четырех шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" 11 декабря после окончания смены отказались покинуть свои рабочие места. На переговоры с рабочими вышли представители компании. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты на 100% и снижение пенсионного возраста.

14 декабря суд Шахтинска постановил приостановить забастовку и обязал шахтеров выйти на поверхность. Ночью 15 декабря все шахтеры поднялись на поверхность. Позже стали известны новые условия, предложенные "АрселорМиттал Темиртау": повышение зарплаты на 30% и освобождение от уголовного преследования за незаконную забастовку. Иски из суда компания вскоре отозвала.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта liter.kz