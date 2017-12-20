Бакиев заочно приговорен к 10 годам тюрьмы за земельные махинации

Октябрьский райсуд Бишкека заочно приговорил экс-президента республики Курманбека Бакиева и его брата Жаныбека Бакиева к 10 годам лишения свободы за незаконную трансформацию 262 гектаров сельскохозяйственных угодий в участки для строительства коттеджных поселков, приговор огласил судья Дамирбек Назаров поздно вечером накануне.

В 2015 году прокуратура Кыргызстана возбудила дело по статье "коррупция" в отношении ряда высокопоставленных госчиновников по факту незаконной трансформации в 2008 году земельных участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жыгачского сельских округов из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли населенных пунктов".

Организатором преступления был назван экс-депутат парламента страны Карганбек Самаков. Жаныш и Курманбек Бакиевы обвинялись в пособничестве. Экс-премьер, ныне депутат парламента Игорь Чудинов, бывший первый вице-премьер Искендер Айдаралиев, а также экс-министр сельского хозяйства Арстанбек Ногоев обвинялись в злоупотреблении служебным положением за вынесение незаконного правительственного постановления по переводу земель в другую категорию.

Согласно приговору Курманбек и Жаныш Бакиевы получили по 10 лет лишения свободы. В совокупности с ранее вынесенными приговорами братья Бакиевы получили пожизненный срок.

Экс-депутат Карганбек Самаков приговорен к 10 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, однако с применением амнистий 2010 и 2011 годов срок ему будет сокращен более чем на треть. Экс-премьер-министр Чудинов и Айдаралиев приговорены к штрафам в размере 5 млн сомов (около 72 тысяч долларов).

Обвиняемые не признали свою вину. В своем последнем слове Самаков заявил, что дело было сфабриковано и на свидетелей и обвиняемых оказывалось давление со стороны следствия с целью вымогательства денег за прекращение уголовного преследования. И бывший глава Следственного управления Генпрокуратуры Кылычбек Арпачиев был задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов в ходе расследования.

Весной 2010 года в Кыргызстане произошел государственный переворот, во время которого был свергнут режим президента Курманбека Бакиева. Впоследствии суд Бишкекского гарнизона заочно приговорил экс-президента Бакиева и его родного брата Жаныша Бакиева, возглавлявшего службу госохраны, к высшей мере — пожизненному сроку за организацию массового убийства участников митинга на центральной площади Бишкека в апреле 2010 года, когда 77 человек погибли и свыше 300 получили ранения. Позднее в их отношении были вынесены еще несколько приговоров в том числе за убийство экс-главы президентской администрации Медета Садыркулова и др.

В настоящий момент Курманбек Бакиев с семьей находится в Минске, где он получил политическое убежище, а позже гражданство.

Источник: Sputnik Таджикистан.

Фото: Sputnik / Андрей Александров.