Встреча со студентами

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области проведен день открытых дверей среди студентов 2-го курса Казахского гуманитарно-юридического колледжа по специальностям «Правоведение».

Судья Сабыров А.Б. отметил, что «День открытых дверей» проводится с целью оказания правовой помощи населению, повышения правовой культуры и уровня доверия граждан к судебной системе, а также доступности правосудия.

В ходе мероприятия судья показал студентам залы судебных заседании, оснащенные аудио-видео фиксацией. После ознакомительной экскурсии по зданию суда, со студентами была проведена беседа по разъяснению Закона Республики Казахстан «О присяжных заседателях», также разъяснил, что участники судебного процесса, зарегистрированные в сервисе «Судебный кабинет», могут контролировать соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел. Если участникам процесса стало известно о нарушении сроков рассмотрения дела, они могут позвонить в Call-center Администратора судов по Актюбинской области по номеру +7(7132) 70-48-34 или направить сообщение через месенджер What’s App на номер +7 747 770 94 06, где помогут оперативно проконсультироваться и решить возникшую проблему.

Подводя итоги встречи, участники выразили благодарность за полученные впечатления и интересную экскурсию.

Студенттермен кездесу

Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Қазақ гуманитарлық-заң колледжінің «Құқықтану» мамандығы бойынша 2 курс студенттерінің қатысуымен «Ашық есік күні» шарасы өткізілді.

Судья А.Б.Сабыров «Ашық есік күні» халыққа құқықтық көмек көрсету, азаматтардың құқықтық мәдениетін көтеру және сот жүйесіне деген сенімін арттыру, сондай-ақ сот әділдігіне қол жеткізу мақсатында өткізіліп тұратынын атап өтті.

Сонымен қатар, шара барысында төраға студенттерге дыбыс-бейне жазу құрылғылары орнатылған сот отырыс залдарын көрсетті. Соттың ғимаратымен таныстыру экскурсиясынан кейін, Қазақстан Республикасының «Алқабилер туралы» Заңын түсіндіру бойынша студенттермен әңгіме жүргізді. Сонымен қатар, сот отырысына қатысушылар «Сот кабинеті» сервисіне тіркелген жағдайда, іс бойынша істі қарау уақыттарын қарап отыруға мүмкіндік бар екендігін атап өтті. Істің қаралу уақыты бұзылған жағдайда процеске қатысушылар Ақтөбе облысы бойынша Соттар әкімшісіне Call-center - ге осы нөмір бойынша +7(7132) 70-48-34 телефон соғып және What’s App месенджеріне +7 747 770 94 06 хат хабарласуға болатынын айтты.

Кездесуді қорытындылай келе, қатысушылар алған мәліметтері мен қызықты экскурсия үшін алғыс сөздерін білдірді.