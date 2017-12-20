В частности, аттестация проводится специализированными организациями по проведению аттестации производственных объектов, аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, периодически, не реже чем один раз в 5 лет.

Аттестации подлежат все производственные объекты организаций, действующих на территории Республики Казахстан.

Аттестация реконструированных (замена, внедрение, установка нового технологического оборудования, процессов) производственных объектов проводится не позднее чем через 90 календарных дней после ввода их в эксплуатацию.

Уполномоченным государственным органом по труду размещается на интернет-ресурсе информация о специализированных организациях по проведению аттестации производственных объектов (наименование, юридический адрес, контактный телефон, виды деятельности, сведения о квалифицированных кадрах).

Для организации проведения аттестации производственных объектов по условиям труда работодателем издается соответствующий приказ о создании аттестационной комиссии в составе председателя, членов и секретаря, ответственного за составление, ведение и хранение документации по аттестации производственных объектов по условиям труда.

В состав аттестационной комиссии организации включаются руководитель либо его заместитель, специалисты служб безопасности и охраны труда и структурных подразделений организации по согласованию, а также представители работников.

Аттестационная комиссия организации:

1) составляет полный перечень производственных объектов, подлежащих аттестации, с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условий труда рабочих мест;

2) составляет полный перечень опасных и вредных факторов производственной среды, подлежащих обследованию (лабораторному и инструментальному исследованию и оценке), исходя из характеристик трудового и технологического процессов, применяемых видов оборудования и механизмов, сырья и материалов;

3) определяет специализированную организацию по проведению аттестации производственных объектов и вносит предложение работодателю по заключению с ней соответствующего договора;

4) составляет и представляет на утверждение работодателю график проведения аттестации производственных объектов организации;

5) присваивает коды цехам, участкам, рабочим местам для проведения автоматизированной обработки результатов аттестации по условиям труда;

6) проводит оценку причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также результатов производственного контроля за последние 12 месяцев, проводимого в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13896);

8) устанавливает на основе оценки производственного травматизма и результатов производственного контроля наиболее травмоопасные работы, участки рабочих мест, технологии, машины, механизмы, станки и оборудование с вредными производственными факторами;

9) согласовывает с привлекаемой специализированной организацией по проведению аттестации производственных объектов и работодателем сроки проведения аттестации производственных объектов с учетом объема работ по аттестации;

10) осуществляет внутренний контроль в организации за качеством проведения аттестации производственных объектов;

11) присутствует при проведении измерений вредных производственных факторов, а также оценки травмобезопасности и обеспеченности специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.

Аттестация включает в себя комплексную оценку фактического состояния условий труда производственных объектов организации на соответствие их нормативам в области безопасности и охраны труда, и состоит из:

1) оценки степени вредности и опасности труда, гигиены труда;

2) оценки тяжести и напряженности трудового процесса;

3) оценки степени травмобезопасности;

4) оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.