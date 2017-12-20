Соглашение с Азербайджаном об автосообщении одобрил Мажилис РК
Соглашение устанавливает правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Азербайджана о международном автомобильном сообщении», передает корреспондент Zakon.kz.
«Учитывая выгодное географическое положение Казахстана, нами активно ведется работа по развитию транзитного потенциала страны и привлечения грузопотоков в целях создания крупного логистического хаба в Центральной Азии», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ депутатам.
По его словам, на сегодня заключены аналогичные соглашения с 41 иностранным государством и данная работа продолжается.
«В 2016 году объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 16%, и составил 6,2 тысяч тонн. Представленное Соглашение устанавливает правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, регламентирует виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками разрешений», - отметил глава ведомства.
При этом министр добавил, что реализация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию автомобильных перевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта travelnews24.ru
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