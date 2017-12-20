Производство «белого» мяса увеличилось за год на 8%, «красного» - сократилось на 13%

По итогам 10 месяцев в РК произвели 197,6 тысячи тонн мяса и мясных субпродуктов - это на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольшие объемы, традиционно, пришлись на Алматинскую область - более 28% от РК, 55,8 тыс. тонн продукции, практически столько же, как и в прошлом году (незначительное сокращение в 0,3%). В регионе работает, например, племенной свиноводческий завод «Бекон», предприятия по разведению птицы «Казрос-Бройлер», «Когер ЛТД», «Алель Агро», «Алатау-Құс», филиал компании по переработке и консервированию мяса «Первомайские Деликатесы», и т.д.

Также в тройке лидеров - ВКО (37,1 тыс. тонн, +16,6% за год), и Акмолинская область (18,8 тыс. тонн, сразу +41,2% год-к-году).

Примечательно, что производство свежего или охлажденного мяса КРС, а также свиней, овец, коз и лошадей сократилось - сразу на 13,2%, до 60,8 тыс. тонн.

В то же время, в отношении мяса домашней птицы, напротив, отмечен заметный прирост - на 7,9%, до 42,4 тыс. тонн.

Производство консервированных и готовых продуктов из мяса и мясных субпродуктов выросло на 1,2%, до 48,2 тыс. тонн.

По итогам 10 месяцев местные производители обеспечили спрос на мясо и мясо птицы, а также пищевые субпродукты на 83,5% (при расчетах в убойном весе). Доля импорта увеличилась до 16,5%, против 14,9% в аналогичном периоде прошлого года, при росте импорта сразу на 19,2%.

Экспорт, напротив, сократился на 24,9%, до всего 7 тыс. тонн за 10 январь-октябрь.

Впрочем, по данным МСХ РК, с 1 января по 30 ноября Казахстан экспортировал уже 11,1 тонн мясной продукции (рассчитано в пересчете на мясо). 53,6% экспорта пришлось на «красное» мясо, 46,4% - на «белое» (мясо птиц). Наибольший объем экспортных поставок пришелся на ЮКО (2,9 тыс. тонн), ЗКО и Алматинскую область (по 1,9 тыс. тонн, соответственно).

К декабрю в магазинах и на базарах в среднем по РК баранина стоила 1,4 тысячи тенге за килограмм (+14,2% за год), свинина - 1,2 тыс. тенге (+10,1% за год), конина - 1,6 тыс. тг (+9,2%), говядина - 1,4 тыс. тг (+16,6%).

Говяжья печень подорожала на 14,1% год-к-году, до 849,6 тг за кг, куры - на 5%, до 750,3 тг за кг, куриные окорочка - сразу на 10,3%, до 666,5 тг за кг.

Среди мясной продукции заметно (на 12,2% за год, до 1,4 тыс. тг) подорожал шпик.

На 7,8%, до 1,6 тыс. тг выросла в цене вареная колбаса и на 6,3%, до 1,8 тыс. тг - копченая.