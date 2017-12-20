Тенге начал неделю с ослабления
В обменниках доллар покупают/продают по 335,5-336,7 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,64 тенге за доллар (+0,31 тенге), объем торгов – 69,2 млн долларов (-4 100 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 335,5-336,7 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9100 тенге за юань (+0,1488 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (-400 тыс. юаней).
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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