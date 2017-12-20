Сообщивший о бомбе в Алматы в тот же день «заминировал» школу в ЮКО

19 декабря в Казыгуртский РОВД обратился школьный директор о том, что неизвестный по телефону сообщил о заложенной бомбе в учебном заведении. Полицейские оперативно выставили оцепление и эвакуировали людей из школы и близлежащих территорий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

При проверке взрывное устройство не было обнаружено, сообщение оказалось ложным. Данный факт зарегистрирован по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДВД ЮКО и ДКНБ по ЮКО установили и задержали подозреваемого, жителя села 1995 г.р., состоящего на учете в психдиспансере. Установлено, что мужчина в тот же день позвонил в один из офисов города Алматы и сообщил о заложенной бомбе, что не подтвердилось при проверке.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится в ИВС.

Всего с начала года на территории обслуживания ДВД области зарегистрировано 3 факта ложных сообщений об акте терроризма, по двум из них лица уже осуждены.

В первом случае южно-казахстанские полицейские задержали ранее судимого 28-летнего жителя г. Кызылорды, который в феврале т.г. в пьяном виде позвонил на пульт 102 УВД г.Шымкент и сообщил о взрывном устройстве в одном из городских кафе. Аль-Фарабийским судом он осужден к 3 годам лишения свободы.

В июне в дежурную часть ДЧС по ЮКО позвонил неизвестный и угрожал взорвать гранату. В результате полицией был установлен и задержан 30-летний житель г.Шымкент, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, который в 2015 году уже был осужден за аналогичное преступление к году принудительного лечения. В сентябре этого года Абайским судом он снова осужден к принудительному лечению.

Фото с сайта cartt.ca