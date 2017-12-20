Мухамедиулы: Уход из жизни Кумана Тастанбекова - большая потеря для нас

Алматинцы проводили в последний путь известного актера Кумана Тастанбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почтить память выдающегося актера, выразить соболезнования родственникам и вдове актера Меруерт Утекешевой пришли сотни алматинцев. Прощание с исполнителем роли Толегена в фильме «Кыз Жибек» прошло в родном для него Казахском академическом театре драмы имени Ауэзова.

Выразить соболезнования прибыли министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматы Бауыржан Байбек, представители акиматов Алматинской и Мангистауской областей, известные деятели культуры - коллеги Кумана Тастанбекова.

«Сегодняшняя смерть - это трагедия не только для казахского, но и для мирового искусства. Наша гордость - картина «Кыз Жибек» - показывает наши традиции, культуру, духовность, человеческие идеалы всему миру. Куман Тастанбеков и Меруерт Утекешова, которые играли ведущие роли в этой картине, создали эталонные образы Толегена и Кыз Жибек. Только в прошлом году Куман Тастанбеков был награжден орденом «Парасат». Он был специально приглашен Президентом для вручения. Кончина Кумана Тастанбекова - большая потеря для всех нас», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передавший родственникам телеграмму соболезнования от Президента РК.

Аким Алматы отметил высокие человеческие идеалы покойного Кумана Тастанбекова.

«Жизнь Кумана Тастанбекова была связана с Алматы. Он родился в 1945 году на земле Жетысу, здесь, на алматинской сцене, он трудился. Казахстанская молодежь выросла на его примере, подражала ему как гражданину и мужчине. Фильм «Кыз Жибек» советской эпохи является источником гордости для каждого казахстанца. Наверное, нет в нашей стране человека, кто не знает этот фильм. Для каждого из нас смерть Кумана Тастанбекова - невосполнимая утрата. Но искусство наших предков никогда не будет забыто. Мы выражаем наши соболезнования от имени жителей Алматы», - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

От имени родственников Бакыт Шабанулы поблагодарил всех казахстанцев за слова соболезнования, которые они выразили через интернет, акимов Алматы и Алматинской области за помощь в организации похорон.

«Мне тяжело говорить о Кумане в прошедшем времени. Я знаю, что в памяти народа он останется как Толеген, но в нашей памяти он останется как надежный друг, любящий муж, заботливый дедушка. Он в театре и кино играл положительные роли, таким же он был в жизни. Он был предан одной профессии актера, он остался верен этой профессии до конца. Он выбрал один театр - имени Ауэзова, в котором работал около 50 лет. В этом театре он начал свой путь, здесь он его, к сожалению, закончил. Он был однолюбом. В их семье до сих пор хранится букет полевых цветов, который он подарил Меруерт на съемках фильма «Кыз Жибек», когда у них возникли эти чувства, и они хранят этот букет, его видели внуки, это говорит о сильной настоящей любви», - сказал родственник.

По его словам, Куман Тастанбеков был душой компании, хорошо пел. «Жизнь дается человеку один раз. (...) Куман прожил жизнь не бесцельно. Память о нем останется в наших сердцах, сердцах людей», - сказал родственник.

Куман Тастанбеков похоронен на кладбище Кенсай-2.

Альберт Ахметов

Фото МИА "Казинформ"