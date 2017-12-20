Мажилис одобрил с Индией и Ирландией документы по избежанию двойного налогообложения

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроекты, ратифицирующие с Индией и Ирландией документы, направленные на избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогообложения, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра финансов РК Бахыта Султанова, законопроект «О ратификации Протокола между правительством Казахстана и правительством Индии о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между правительством Казахстана и правительством Индии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года» позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией.

«В то же время позволит применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями Конвенции, предотвращать налоговое уклонение путем расширения сотрудничества налоговых служб по взысканию налоговыми органами налоговых задолженностей», - отметил он.

Вместе с тем, по его словам, Протоколом внесены изменения в термины, актуализированы наименования казахстанских налогов, на которые распространяется Конвенция, уточнены статьи, регулирующие определение резидентства договаривающихся государств.

«Основные концептуальные изменения касаются порядка образования постоянного учреждения резидентом при разведке природных ресурсов и оказания услуг таким нерезидентам на территории РК. В частности, Протоколом внесены изменения, позволяющие облагать налогом дохода нерезидента через шесть месяцев при разведке природных ресурсов и оказание услуг таким нерезидентам на территории РК. В частности, Протоколом внесены изменения, позволяющие облагать налогом дохода нерезидента через 6 месяцев при разведке природных ресурсов или услуг, связанных с наблюдением за выполнением этих работ», - сказал глава ведомства.

По его данным, товарооборот между РК и Индией за последние 10 лет составил 5 млрд долларов США. Основной статьей казахстанской экспорта является уран, сырые нефтепродукты. В структуре импорта преобладают чай черный и лекарственные средства.

В то же время депутаты одобрили проект закона «О ратификации Конвенции между правительством Казахстана и правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов и Протокола к ней». Как указывается в заключении профильного комитета, целями данной Конвенции являются укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Ирландией путем создания благоприятных условий для инвестиций. Конвенция предусматривает устранение двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами того или иного договаривающегося государства.

«Устранение двойного налогообложения представляет собой процедуру, когда каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств - в соответствии с положениями Конвенции. Другое государство в зависимости от метода, установленного налоговым законодательством, предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает доход, по которому уже было произведено налогообложение в другом государстве, из облагаемого совокупного дохода», - информируется в заключении.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта inform.kz