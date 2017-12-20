Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня

В Казахстане отрог Сибирского антициклона начинает отступать под натиском тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С этими воздушными массами и будет связано потепление в Казахстане в предстоящие трое суток.

"Однако, они не только вызовут повышение температуры, но и принесут с собой снег, метель и сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении.

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