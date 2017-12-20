Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня

20 декабря 2017, 12:19

Тепло с Атлантики вытеснит холод.

В Казахстане отрог Сибирского антициклона начинает отступать под натиском тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С этими воздушными массами и будет связано потепление в Казахстане в предстоящие трое суток.

"Однако, они не только вызовут повышение температуры, но и принесут с собой снег, метель и сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении.

Фото: flickr.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...