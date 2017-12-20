Как сделать новогоднюю елку своими руками: несколько простых идей
Идеи для тех, кто не хочет ставить дома живое дерево.
У всех нас связано много теплых воспоминаний с самым новогодним деревом — зеленой елочкой. Подборка креативных, понятных и достаточно простых идей для тех, кто любит что-либо делать своими руками, ну или просто не хочет ставить дома на праздник живое "срезанное" деревце.
Например, можно сделать елку из коробок из-под яиц, покрашенных в зеленый цвет.
«Плавающая» елка: шарики и елочные игрушки подвешиваются на леске к каркасу круглой формы.
Вот несколько вариантов.
И вид снизу.
Елка из оберточной бумаги новогодней расцветки.
Небольшие рулоны приклеиваются к белому ватману.
Елка-стремянка.
Весьма оригинальный вариант — комбинация из полок.
Фотографы поймут: елка-трипод.
Елка из шерстяных шариков.
Очень простой и быстрый способ, главное, подобрать книги нужного цвета.
Который будет волшебно смотреться вечером.
Симпатичная елочка из винных пробок.
Не особо веселая, зато экологичная елка из палочек и сучков.
Новогоднее украшение на стену, которое можно не снимать весь год.
Эту елку из брокколи можно съесть прямо за праздничным ужином.
Гирлянда в форме елки на стене — и празднично, и декор квартиры обновлен.
Еще один «пищевой» вариант — десертный.
Отличная идея, как сделать елочные украшения своими руками.
Источник: Bigpicture.
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