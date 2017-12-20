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Как сделать новогоднюю елку своими руками: несколько простых идей

20 декабря 2017, 12:34

Идеи для тех, кто не хочет ставить дома живое дерево.

У всех нас связано много теплых воспоминаний с самым новогодним деревом — зеленой елочкой. Подборка креативных, понятных и достаточно простых идей для тех, кто любит что-либо делать своими руками, ну или просто не хочет ставить дома на праздник живое "срезанное" деревце.

Например, можно сделать елку из коробок из-под яиц, покрашенных в зеленый цвет.

«Плавающая» елка: шарики и елочные игрушки подвешиваются на леске к каркасу круглой формы.

Вот несколько вариантов.

И вид снизу.

Елка из оберточной бумаги новогодней расцветки.


Небольшие рулоны приклеиваются к белому ватману.


Елка-стремянка.


Весьма оригинальный вариант — комбинация из полок.


Фотографы поймут: елка-трипод.


Елка из шерстяных шариков.


Очень простой и быстрый способ, главное, подобрать книги нужного цвета.


Который будет волшебно смотреться вечером.


Симпатичная елочка из винных пробок.


Не особо веселая, зато экологичная елка из палочек и сучков.


Новогоднее украшение на стену, которое можно не снимать весь год.


Эту елку из брокколи можно съесть прямо за праздничным ужином.


Гирлянда в форме елки на стене — и празднично, и декор квартиры обновлен.


Еще один «пищевой» вариант — десертный.


Отличная идея, как сделать елочные украшения своими руками.

Источник: Bigpicture.


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