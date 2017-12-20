Как сделать новогоднюю елку своими руками: несколько простых идей

Идеи для тех, кто не хочет ставить дома живое дерево.

У всех нас связано много теплых воспоминаний с самым новогодним деревом — зеленой елочкой. Подборка креативных, понятных и достаточно простых идей для тех, кто любит что-либо делать своими руками, ну или просто не хочет ставить дома на праздник живое "срезанное" деревце.

Например, можно сделать елку из коробок из-под яиц, покрашенных в зеленый цвет.

«Плавающая» елка: шарики и елочные игрушки подвешиваются на леске к каркасу круглой формы.

Вот несколько вариантов.

И вид снизу.

Елка из оберточной бумаги новогодней расцветки.





Небольшие рулоны приклеиваются к белому ватману.



Елка-стремянка.



Весьма оригинальный вариант — комбинация из полок.



Фотографы поймут: елка-трипод.



Елка из шерстяных шариков.



Очень простой и быстрый способ, главное, подобрать книги нужного цвета.



Который будет волшебно смотреться вечером.



Симпатичная елочка из винных пробок.



Не особо веселая, зато экологичная елка из палочек и сучков.



Новогоднее украшение на стену, которое можно не снимать весь год.



Эту елку из брокколи можно съесть прямо за праздничным ужином.



Гирлянда в форме елки на стене — и празднично, и декор квартиры обновлен.



Еще один «пищевой» вариант — десертный.



Отличная идея, как сделать елочные украшения своими руками.

Источник: Bigpicture.