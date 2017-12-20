Бывшего бухгалтера зоопарка Алматы посадили в тюрьму
Суд огласил приговор в отношении Марины Назаровой.
Женщину осудили на семь лет по делу о хищении из зоопарка более 32 миллионов тенге. передает Today.kz.
Следствие установило, что женщина почти год (с декабря 2015 года по октябрь 2016 года) удаляла из компьютера сведения о продаже билетов в зоопарк. Таким образом, она присвоила и потратила более 32 миллионов тенге. Уголовное дело расследовалось по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности". Досудебное производство осуществляется службой экономических расследований департамента госдоходов Алматы.
16 августа Медеуский районный суд №2 города Алматы санкционировал ее арест.
Фото с сайта alau.kz
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