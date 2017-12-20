Противодействие и пресечение коррупционных правонарушений в судах Республики Казахстан

Наша Республика стремится к достижению целей светского правового государства во всех направлениях своего развития и в том числе в противодействии коррупции. Обеспечение надлежащего социального и юридического качества в этом направлении и профилактика коррупционных правонарушений предполагает необходимость развития правового мышления современного общества.

Немаловажную роль при этом играет уровень социально-правового мышления судей и работников судебной системы, которое представляет собой интеллектуальную деятельность, состоящую в решении различного рода задач, связанных с использованием правовых средств или правовых аргументов, и которая направлена на формулирование законных утверждений, т.е. позиций, оценок, выводов.

В суде проводится семинары на тему противодействия с коррупцией, изучается Закон о противодействии коррупции, с государственными служащими ведётся работа по улучшению отправления правосудия, действует положение о пребывании посетителей в здании суда, которое разработано в целях недопущения непроцессуальных контактов судей и работников суда с участниками судебных процессов.

Правовое регулирование каждого конкретного случая совершения коррупционного проступка осуществляется в общем порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Необходимо чтобы ситуативное решение задач приводило к исключению коррупционных правонарушений.

Простор для личного усмотрения в этом случае может перейти в произвол и беззаконие. Поэтому необходимо, чтобы судьи, обладали соответствующими морально-этическими качествами и руководствовались законом; работники суда надлежащим образом осуществляли свои профессиональные обязанности.

Судья

Алматиснкого районного суда Асанова С.С.