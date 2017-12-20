Об упрощенном (письменном) производстве в свете нового ГПК

Как известно, в ноябре 2014 года в ГПК РК №411-1 от 13 июля 1999 года (далее старый ГПК) были внесены изменения и дополнения, предусмотревшие институт упрощенного производства. Практика показала эффективность названного процессуального института, способствовавшего оперативному отправлению правосудия и скорой судебной защите прав граждан и юридических лиц.

Новым ГПК, введенным с 01 января 2016 года институт упрощенного производства усовершенствован и расширены пределы его применения.

В старом ГПК названный процессуальный институт именовался как «Упрощенное производство», а в новом ГПК он именуется как «Упрощенное (письменное) производство». Такое уточнение наименования связано с тем, что законодатель к упрощенному производству стал относить не только дела, рассматриваемые в порядке упрощенного (письменного) производства, но и дела приказного производства.

Претерпели свои изменения перечень и обязательность оснований для перехода из упрощенного (письменного) в общее исковое производство. В старом ГПК ходатайство стороны не являлось обязательным основанием для перехода в общее исковое производство. Тогда как сейчас суд во всех случаях наличия такого ходатайства должен будет перейти в общий порядок.

В прежнем процессуальном законе основаниями для перехода в общее исковое производство являлись: вероятность разглашения государственной тайны; то обстоятельство, что заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам; вывод суда о том, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного отправления правосудия. Новым процессуальным законом такие основания не предусмотрены.

Во всех остальных случаях основания для перехода в общее исковое производство остались прежними: удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело; судом принят встречный иск; судебным актом, принятым по делу могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения; необходимо назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Как уже указывалось, основанием для перехода в общее исковое производство является соответствующее ходатайство третьего лица. При этом новый Кодекс не содержит запрета на участие в упрощенном (письменном) производстве третьих лиц, привлеченных к участию в деле по ходатайству сторон либо по инициативе суда. Если же судебным актом напрямую могут быть нарушены права и законные интересы третьих лиц, в таких случаях, разумеется, необходимо переходить в общее исковое производство, независимо от того, по чьей инициативе они привлечены к участию в деле.

Законодатель не запрещает истцу изменять предмет или основания иска, принятого по правилам упрощенного (письменного) производства. Если изменение предмета, либо основания иска последовало сразу же или в ближайшие дни после подачи самого иска, вполне возможно, что суд успеет направить ответчику извещение о предоставлении отзыва по измененным требованиям. В тех случаях, когда вовремя дождаться отзыв на измененный иск невозможно, необходимо переходить в общее исковое производство.

В соответствии со ст.54 ч.2 нового ГПК обязательно участие прокурора в гражданском судопроизводстве по делам, затрагивающим интересы государства.

Дела, подлежащие рассмотрению в упрощенном (письменном) производстве, в ряде случаев могут затрагивать интересы государства. Естественно, что прокурор может реализовать свои надзорные функции лишь при переходе дела в общее исковое производство.

В то же время новый Кодекс не относит прокурора к числу лиц, ходатайство которых является основанием для перехода из упрощенного (письменного) в общее исковое производство, за исключением случаев, когда прокурор является стороной по делу.

Между тем, процессуальный закон допускает применение аналогии закона (правила ст.6 ч.4 нового ГПК). Вероятно, есть основания полагать, что прокурор, как и сторона в процессе, со ссылкой на аналогию закона, вправе обратиться к суду с ходатайством о рассмотрении дела по правилам искового производства в общем порядке для реализации своих надзорных функций.

По другому сейчас определен порядок рассмотрения дел при одновременном заявлении требований, одно из которых подлежит рассмотрению в упрощенном производстве, а другое в общеисковом (если суд не выделит одно из требований в отдельное производство).

Так, ст.149-2 ч.1 п.п.4 старого ГПК гласила, что в случае, если заявлены два требования, одно из которых относится к требованиям, подлежащим рассмотрению в рамках упрощенного производства, а другое носит неимущественный характер, оба требования рассматриваются в порядке упрощенного производства.

При этом старый ГПК не разъяснял, как следует поступать суду, если каждое из заявленных требований носит имущественный характер, но порядок их рассмотрения разный. Новым Кодексом этот пробел устранен.

Согласно ст.144 ч.5 нового ГПК, если одновременно заявлены несколько требований, из которых одно или более не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного (письменного) производства, и суд не выделит эти требования в отдельное производство, они рассматриваются по правилам искового производства в общем порядке.

Как видно, редакция нового процессуального закона исключает двоякое толкование порядка рассмотрения дел при одновременном заявлении нескольких различных исковых требований как имущественного, так и не имущественного характера.

В новом Кодексе законодатель прямо оговорил возможность прекращения дел и оставления исков без рассмотрения по представленным сторонами документам без вызова сторон в упрощенном (письменном) производстве. Но при этом процессуальный закон обязывает суд разъяснять сторонам правовые последствия отказа от иска и применения примирительных процедур.

При упрощенном (письменном) производстве разъяснение судом сторонам правовых последствий невозможно.

Надо полагать, что в рамках упрощенного (письменного) производства суд может прекратить дело в связи с отказом от иска и применением примирительных процедур в тех случаях, когда из представленных документов явствует, что сторонам известны правовые последствия совершения соответствующих процессуальных действий. В остальных случаях для разъяснения правовых последствий следует переходить в общее исковое производство.

Новым ГПК исключена возможность оставления исков без движения в случае несоответствия их формы и содержания требованиям процессуального закона. Вместе с тем, в ст.152 ч.1 п.п.3 нового ГПК оговорено, что судья должен возвратить исковое заявление, если оно не соответствует требованиям ст.148, п.п.1),2), 3) и 5) ч.1 ст.149 ГПК и будет установлена невозможность устранения недостатков на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Процессуальная природа упрощенного (письменного) производства исключает стадию подготовки, а, соответственно, и возможность устранения недостатков иска на этой стадии. В связи с чем, в упрощенном (письменном) производстве во всех случаях несоответствия исков требованиям ст.148, п.п.1),2), 3) и 5) ч.1 ст.149 ГПК, следует возвращать исковые заявления.

Не редким явлением в практике является представление сторонами копий документов без подтверждения их подлинниками. Правила упрощенного (письменного) производства прямо не оговаривают действия суда в подобной ситуации. Истребование у сторон подлинников и сличение их с копиями являлось бы ни чем иным как совершением судом подготовительных действий, что неизбежно вело бы в каждой такой ситуации к переходу в общее исковое производство, а, соответственно, к нивелированию института упрощенного (письменного) производства.

По смыслу ст.68 ч.5 нового ГПК стороны должны подтверждать копии документов подлинниками в случаях: 1) когда необходимость представления подлинника прямо вытекает из требований закона, 2) когда достоверность содержания копии документа оспаривается противоположной стороной.

Во всех остальных случаях законодатель не обязывает стороны представлять доказательства в подлинниках. Представляется, что при разрешении дел в упрощенном (письменном) производстве судам необходимо исходить из этих соображений и толковать принцип непосредственности с учетом правил ст.68 ч.5 (нового) ГПК.

В новом процессуальном законе, в отличие от старого, законодатель обязал суды при изложении описательной части решений отражать объяснения ответчика, третьих лиц и доказательства, на которые ссылаются стороны. Поэтому несомненным плюсом, способствующим процессуальной экономии, стала возможность вынесения судами в упрощенном (письменном) производстве краткого решения, исключающего необходимость изложения описательной части.

Общее исковое производство предусматривает стадию подготовки дела к судебному разбирательству, наличие предварительного судебного заседания, возможность применения примирительных процедур в стадии подготовки, вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству и т.д. и т.п.

Представляется, что при переходе в общее исковое производство судам следует применять все правила свойственные такому производству, за исключением необходимости вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству, которое подменяется вынесением определения о рассмотрении дела по правилам искового производства в общем порядке, где в силу ст.144 ч.4 нового ГПК подлежат отражению все необходимые подготовительные действия.

Общее исковое производство предполагает исчисление срока рассмотрения дел со дня окончания подготовки. К сожалению, в новом Кодексе сохранилось правило, обязывающее исчислять срок по делу со дня первоначального принятия искового заявления, даже при переходе в общее исковое производство.

Возможно, в перспективе из нового ГПК будет исключена норма, предусматривающая начало исчисления срока рассмотрения дела со дня первоначального принятия иска при переходе в общее исковое производство, как противоречащая правовой природе общего искового порядка.

В соответствие со ст.146 ч.3 нового Кодекса суд извещает стороны, устанавливает срок в течение пятнадцати рабочих дней для представления ответчиком отзыва (возражения) на исковое заявление с приложением документов и доказательств, которыми он обосновывается.

В практике возникает вопрос о том, каким образом должны направляться такие извещения, простой или заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.

Согласно ст.15 ч.4 нового ГПК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных основаниях было обеспечено каждой из сторон.

Суд не может выносить решение, не убедившись в том, что ответчику фактически обеспечена реальная возможность на равных состязаться с истцом. А поэтому направление ответчику извещений простой корреспонденцией невозможно.

Не исключено, что уведомление о вручении ответчику извещения заказной корреспонденцией может своевременно не вернутся в суд. Представляется, что в таком случае судам, во избежание нарушений принципов равноправия и состязательности сторон, следует переходить в общее исковое производство.

По смыслу ст.147 ч.2 нового ГПК одним из оснований для отмены решения по заявлению является то обстоятельство, что ответчик не был надлежащим образом извещен о рассмотрении иска в упрощенном (письменном) производстве.

Правильно понять суть упрощенного (письменного) производства ответчик может из определения о возбуждении дела. В связи с чем, было бы логичным, если бы суды к извещению о представлении отзыва прилагали бы копию такого определения.

Возможен и другой вариант. Допустим в извещении о предоставлении ответчиком отзыва можно изложить сущность упрощенного (письменного) производства, выражающуюся в том, что стороны в таком производстве фактически состязаются не личным участием, а письменными доказательствами. Одновременно с этим, с целью дисциплинировать ответчика к активной процессуальной позиции в извещении можно отразить права, обязанности и отрицательные правовые последствия процессуального упущения.

В силу ст.147 ч.4 нового ГПК решение, вынесенное в упрощенном (письменном) производстве, может быть обжаловано сторонами или опротестовано прокурором в апелляционном порядке по истечении срока на подачу ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано, - в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Срок на подачу заявления об отмене решения для ответчика начинает течь со дня получения им копии решения.

Не всегда решение суда может полностью удовлетворять истца и не всегда с решением может согласиться прокурор. Не исключено, что ответчику в силу каких-либо объективных причин решение может быть не вручено (выехал с постоянного места жительства, неизвестно фактическое место проживания, без вести пропал и т.д. и т.п.), а для истца, как и для прокурора, возникновение у них права на обжалование, опротестование, опосредованно привязано к получению ответчиком копии решения. Несомненно, истец, как и прокурор, не могут быть лишены фактической возможности оспаривания судебного решения, с которыми они не согласны. Надо полагать, что в такой ситуации для истца срок на обжалование, а для прокурора срок на опротестование, следует исчислять со дня поступления в суд от почтовой службы информации о невозможности вручения ответчику копии решения. В перспективе логичным было бы такое правило закрепить законодательно.

Законодатель обозначил момент начала течения периода подачи заявления об отмене решения ответчиком, однако прямо не оговорил, с какого времени такой срок начинает течь для представителя ответчика.

Вероятно, надо исходить из того, что поверенный выступает в гражданском процессе не от своего имени, а от имени доверителя, а поэтому, срок для подачи заявления об отмене судебного решения для представителя ответчика также должен исчисляться со дня получения копии решения ответчиком.

Следует учитывать, что копия решения по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного (письменного) производства, в силу ст.147 ч.1 нового Кодекса высылается сторонам, либо выдается не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

Тогда как копия решения по делу, рассмотренному по общим правилам искового производства, в соответствие со ст.234 нового ГПК высылается или выдается не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

Новый Кодекс заложил обновленную классическую форму упрощенного (письменного) производства. В то же время, процессуальный закон не является чем-то закостенелым, судебная практика будет выявлять его слабые места, а поэтому названный процессуальный институт будет совершенствоваться.

Расул Карагаев

судья Алматинского районного суда

города Астана