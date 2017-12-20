Audi подтвердила выпуск новой A6 в 2018 году

Audi начала тизерную кампанию, посвященную новому поколению A6, опубликовал ролик на своем германском YouTube-канале. Сам седан присутствует в видео лишь формально – он показан ночью и с большого расстояния, так что рассмотреть что-либо попросту невозможно. Фактически, этим тизером производитель лишь подтвердил, что премьера состоится в 2018 году.

Подобно седану A8 и хетчбэку A7 Sportback, уже пережившим смену поколений в 2017 году, новое семейство A6/S6 будет построено на платформе MLB Evo. На ту же архитектуру еще раньше перевели кроссоверы Q7 и Q5 и легковые линейки A4 и A5, так что A6, в своем нынешнем виде выпускаемый с конца 2010 года, остался последним представителем актуального модельного ряда, еще не прошедшим плановую модернизацию.

Благодаря новому шасси Audi A6 должен стать легче и вместе с тем просторнее. Новый дизайн утвердили еще три года назад: Марк Лихте обещал тогда, что A6 будет заметно отличаться и от A8, и от A7. По части техники чего-то принципиально нового ждать не стоит – все системы наверняка будут позаимствованы у других новых «ауди», которые уже поступили в продажу.

Премьера нового седана Audi A6 должна состояться в марте на Женевском автосалоне. За ним по традиции последуют универсалы A6 Avant и A6 allroad Quattro, а также спортивные S- и RS-модели. Главными конкурентами, как всегда, будут BMW 5-Series и Mercedes E-Class.

Текст: Александр Орехов

Фото: Audi

Via cartimes