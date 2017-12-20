Подросток сбил полуторагодовалого ребенка, он скончался в больнице
Произошедшее расценивают как несчастный случай.
В Араванском районе Ошской области 15-летний подросток сбил на автомобиле ребенка 2016 года рождения, сообщила пресс-служба УВД региона.
По ее данным, инцидент произошел во вторник, 19 декабря, в 16.00. Сегодня утром ребенок скончался в больнице.
"Ученик 8-го класса выезжал со двора на машине родителей задним ходом и не заметил соседского ребенка, игравшего на улице", — рассказали в милиции.
Правоохранители расценивают данный инцидент не как ДТП, а как несчастный случай. Подростка, совершившего наезд, допрашивают в милиции.
Источник: Sputnik Кыргызстан.
Фото: Sputnik / Павел Лисицын.
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