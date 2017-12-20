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Развитие комплекса «Байконур» обсудили в Москве

20 декабря 2017, 12:58

Детально обсужден ход реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек».

19 декабря в Москва состоялась встреча сопредседателей казахстанско-российской Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» - Первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на секретариат первого заместителя Премьер-Министра РК.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития комплекса «Байконур».

Рассмотрены вопросы реализации проекта «Байтерек», Долгосрочной программы развития г.Байконыр, подготовки к подписанию проекта Сводного плана по реализации Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур», финансирования Программы совместных работ по обеспечению экологической безопасности деятельности космодрома«Байконур», организации воздушного движения в аэропортах комплекса.

На встрече детально обсужден ход реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек».

По итогам встречи А.Мамин и Д.Рогозин подписали соответствующий Протокол.


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