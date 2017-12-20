Депутат обескуражена фактами хищений по программе занятости

Ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 258 млн тенге, из которых возмещено 95 млн тенге.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Гульнара Бижанова обратилась к премьер-министру страны и Генеральному прокурору с просьбой принять безотлагательные меры по усилению госконтроля за реализацией программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Группой депутатов мажилиса в июне текущего года инициирована масштабная проверка реализации на местах третьего направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы - развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов», - сказала она, оглашая депутатский запрос.

По ее словам, вопрос отсутствия контроля за фактическим исполнением программы поднят не без причины. В стране по разным оценкам насчитывается 2,1 млн человек самозанятого населения и 447 тысяч человек безработного населения, которые возлагают большие надежды на помощь государства.

«Программа предоставляет казахстанцам возможность получить квалификацию для трудоустройства или обучиться основам предпринимательства для открытия собственного бизнеса», - уточнила Г. Бижанова.

Как она проинформировала, на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 38 млрд 808,1 млн тенге.

«По состоянию на 1 июля этого года из республиканского бюджета выделено 80% этой суммы - 30 896,8 млн тенге. Местными исполнительными органами освоено 30 879,9 млн тенге, или 99,9%. Вместе с тем, отсутствие строгого контроля со стороны администраторов программ за целевым бюджетных средств повлекло неуемное желание некоторых чиновников наживиться на них. Результаты проверок в масштабах страны только по третьему направлению вскрыли многочисленные факты хищения бюджетных средств, выделенных для реализации программы», - сообщила парламентарий.

Проверкой также было охвачено аналогичное направление Дорожной карты занятости 2020, действовавшей до введения в действия этой программы - до 29 декабря 2016 года.

«С начала текущего года Службой экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов выявлено 57 преступлений в указанной сфере в 13 областях республики, городах Астане и Алматы. Окончено производством 29 уголовных дел, в том числе 14 - направлены в суд, 15 - прекращены по не реабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба. Ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 258 млн тенге, из которых возмещено 95 млн тенге. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 53 млн тенге», - указала депутат.

Так, по ее данным, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении членов организованной преступной группы.

«Ориентировочная сумма причиненного ущерба в результате деятельности преступной группы составила 437 млн тенге. Установлены и допрошены 308 участников программы. Работа по выявлению фактов хищений бюджетных средств, выделенных для реализации программы, продолжается»», - отметила Г. Бижанова.

В связи с этим она просит правительство принять безотлагательные меры по усилению госконтроля за реализацией программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

«При этом призываем обратить внимание на все три направления программы. Необходимо также создать рабочую группу из числа уполномоченных госорганов для выработки конкретных предложений по совершенствованию действующего законодательства с целью недопущения подобных и иных правонарушений при реализации госсоциальных программ. Генеральную прокуратуру просим в рамках полномочий, предоставленных новым Законом РК «О прокуратуре», с учетом результатов проверок Службы экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов, провести анализ состояния законности в указанной сфере, по результатам анализа принять соответствующие меры надзора», - заключила парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта sputniknews.kz