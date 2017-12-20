У Tesla Model X появился первый реальный конкурент

Семиместный электрический кроссовер NIO ES8, дебютировавший этой весной в Шанхае, вышел на китайский рынок. На специальном мероприятии в Пекине, получившем название NIO Day, компания NIO раскрыла технические подробности о модели, открыла прием заказов и рассказала о сервисах, которые будут доступны ее клиентам.

На каждую ось пятиметрового кроссовера установлены электромоторы, которые в совокупности выдают 480 киловатт (653 л.с.) и 840 Нм. Источником питания случит батарея емкостью в 70 киловатт-часов. Утверждается, что она имеет самую высокую плотность энергии в своем классе и выносит 2000 циклов зарядки-разрядки. Запас хода по новому европейскому ездовому циклу (NEDC) достигает 355 км, при этом, поддерживая постоянную скорость в 60 км/ч, NIO ES8 сможет проехать более 500 км. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 секунды.

По техническим и динамическим характеристикам кроссовер китайско-американского стартапа уступает самому знаменитому своему сопернику – Tesla Model X, но и стоит новинка значительно дешевле «Теслы». Так, начальная цена ES8 составляет 448 000 юаней (67 750 долларов США), а за спецверсию Founder’s Edition, которую выпустят тиражом в 10 тысяч экземпляров, просят 548 000 юаней (82 900 долларов) – правда, к настоящему времени вся серия уже распродана. При этом субсидии от правительства Китая снижают минимальную цену до 375 400 юаней (56 700 долларов), а если купить кроссовер без батареи, оно обойдется на 100 000 юаней (15 100 долларов) дешевле. Для сравнения, Tesla Model X с батареей на 75 киловатт-часов стоит 79 500 долларов.

Месячная аренда батареи будет стоить 1280 юаней (чуть меньше 200 долларов) и откроет клиентам доступ к услуге замены разряженного аккумулятора на заряженный всего за три минуты (NIO Power), службе дорожной поддержки и ряду сетевых сервисов. Концепция NIO Power также включает сеть «суперчарджеров» NIO Power Home и мобильный сервис зарядки Power Mobile с фургонами, при подключении к которым можно будет восстановить запас хода в 100 км за 10 минут. К 2020 году у NIO будет более 1100 станций замены батарей и более 1200 зарядных фургонов.

Помимо прочего, в оснащение NIO ES8 входит комплекс систем помощи NIO Pilot с 23 устройствами, включая фронтальную трифокальную камеру, четыре камеры кругового обзора, пять миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых датчиков и камеру водителя. Оборудование работает на технологии Mobileye EyeQ4, чья вычислительная мощность в восемь раз выше по сравнению с системами предыдущего поколения; доступно обновление «по воздуху». Также электрокроссовер получил искусственный интеллект NOMI, который работает как в автомобильном оборудовании, так и в облачных сервисах.

Хотя на первоначальном этапе ES8 будет продаваться только в Китае, NIO собирается вывести его и на другие рынки, причем Россия находится в приоритетном списке. В прошлом месяце стартап провел очередной раунд финансирования, в ходе которого привлек более 1 миллиарда долларов. Одним из новых инвесторов NIO стал Российско-китайский инвестиционный фонд.

Напомним, фирма NIO, основанная в 2014 году под названием NextEV, уже имеет в своем модельном ряду 1360-сильный электрический суперкар EP9, а к 2020 году собирается выпустить городской беспилотник для США. Помимо производства гражданских электромобилей, компания выступает в чемпионате Formula E со своей заводской командой.

Текст: Александр Орехов

Фото: NIO

Via cartimes