Относительно информации о санкциях за неуплату налогов, распространяемой в Whatsapp

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения налогоплательщиков о том, что не имеет отношения к распространяемой в сетях Whatsapp информации о предстоящих санкциях в виде штрафов при неуплате налогов физическими лицами до 31 декабря текущего года.

При этом, в рассылке указана ссылка на действующий сервис портала Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Доводим до сведений налогоплательщиков, что данный сервис разработан для просмотра задолженности в онлайн режиме, но не начислений.

Соответственно:

- по налогу на имущества физические лица могут просмотреть задолженность (по налоговым обязательствам за 2017 год) с пеней с 1 октября 2018 года;

- по налогу на транспортные средства физические лица могут просмотреть задолженность (по налоговым обязательствам за 2017 год) с пеней с 1 ноября 2018 года.

На основании вышеизложенного Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан просит не реагировать на подобные рассылки и не распространять их по социальным сетям.