Относительно информации о санкциях за неуплату налогов, распространяемой в Whatsapp
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения налогоплательщиков о том, что не имеет отношения к распространяемой в сетях Whatsapp информации о предстоящих санкциях в виде штрафов при неуплате налогов физическими лицами до 31 декабря текущего года.
При этом, в рассылке указана ссылка на действующий сервис портала Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Доводим до сведений налогоплательщиков, что данный сервис разработан для просмотра задолженности в онлайн режиме, но не начислений.
Соответственно:
- по налогу на имущества физические лица могут просмотреть задолженность (по налоговым обязательствам за 2017 год) с пеней с 1 октября 2018 года;
- по налогу на транспортные средства физические лица могут просмотреть задолженность (по налоговым обязательствам за 2017 год) с пеней с 1 ноября 2018 года.
На основании вышеизложенного Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан просит не реагировать на подобные рассылки и не распространять их по социальным сетям.
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