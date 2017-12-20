У взорвавшего гранату в жилом доме мужчины нашли бомбу

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) в квартире мужчины, ликвидированного в ночь на среду после взрыва в многоэтажке в Ставрополе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Самодельное взрывное устройство до 5 кг в тротиловом эквиваленте обнаружено в квартире в Ставрополе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывное устройство вывезено в безопасное место и уничтожено. Только после этого жителям дома позволили вернуться в квартиры.

Житель Ставрополя устроил взрыв в жилом доме в ночь на 20 декабря. По предварительной информации, он взорвал гранату. Полиция эвакуировала 126 человек, в том числе 15 детей.

Мужчину убили после того, как отказался выйти и сдаться. Пятый канал передавал, что операция длилась около часа, очевидцы сообщили о 10-15 выстрелах и об угрозах со стороны подозреваемого устроить еще один взрыв.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС.