Toyota будет продавать 1 млн электромобилей в год

Так, примерно к 2025 году каждая модель в линейке брендов Toyota и Lexus будет либо изначально электрической, либо получит электрифицированную модификацию.

Корпорация Toyota Motor опубликовала программу электрификации модельного ряда на 2020-2030 годы. Автогигант намерен ускорить разработку и вывод на рынок гибридов – обычных и заряжаемых от сети, электрокаров и автомобилей на топливных элементах. Это решение является частью стратегии Toyota Environmental Challenge 2050, анонсированной в октябре 2015 года и нацеленной на развитие устойчивой энергетики и максимальное снижение вредного воздействия автопрома на окружающую среду.

Так, примерно к 2025 году каждая модель в линейке брендов Toyota и Lexus будет либо изначально электрической, либо получит электрифицированную модификацию. Уже к началу двадцатых годов автопроизводитель предложит покупателям более десяти аккумуляторных электромобилей. Их первым рынком станет Китай, затем продажи стартуют в Японии, Индии, США и Европе, причем электрификации подвергнутся как легковые, так и коммерческие модели.

Фирменный гибридный привод Toyota Hybrid System II, знакомый россиянам по последнему «Приусу», получит новые вариации – более мощные и, наоборот, упрощенные. Будет расти и число подключаемых гибридов – этому должно поспособствовать сотрудничество с Panasonic в производстве призматических литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, Toyota сейчас разрабатывает твердотельную батарею, используя машинный разум.

Цель состоит в том, чтобы к 2030 году продавать более 5,5 млн электрифицированных автомобилей в год. В их числе будет 1 миллион стопроцентных электромобилей – аккумуляторных или с топливными ячейками.

Текст: Александр Орехов

Фото: Toyota

Via cartimes