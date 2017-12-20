Жамишев рассказал о председательстве БРК в МБО ШОС

В МБО ШОС можно улучшить взаимодействие, если делиться опытом.

Председатель правления АО "Банк развития Казахстана" Болат Жамишев рассказал о председательстве БРК в Совете межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС), передает Zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

По словам Жамишева, председательство перешло к БРК 26 октября 2016 года. Продлилось оно до 25 октября 2017 года.

"Я думаю, что мы достаточно успешно с этим справились. Мы инициировали, и впервые в июне 2017 года это произошло, совместное заседание Делового совета, который объединяет бизнес. В конце концов, банки существуют для того, чтобы финансировать бизнес. По итогам заседания в целях стимулирования взаимного экспорта были подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве между БРК и кыргызским РСК Банком, российским Внешэкономбанком и Беларусбанк", - рассказал он.

Жамишев считает, что в МБО ШОС можно улучшить взаимодействие, если делиться опытом. Этим активно занимались Банк развития Китая и Внешэкономбанк России. Прочие страны были менее активны.

"Мы провели здесь, в банке, семинар по управлению рисками для банков ШОС, презентовали три схемы финансовой поддержки несырьевых экспортеров: предэкспортное финансирование экспортеров, экспортное финансирование импортера, приобретающего продукцию в стране экспорта и финансирование банка-нерезидента для последующего финансирования импортера. Наверно, главное, мы вынесли на уровень МБО ШОС конкретные вопросы по обеспечению увеличения экспорта каждой из стран-участниц, поскольку поддержка экспорта является задачей любого банка развития, включая наш банк, и мы с этим инструментом активно работаем как по финансированию собственного экспорта, так и по предэкспортному финансированию", - отметил он.

По информации Жамишева, предложения БРК по механизмам стимулирования взаимной торговли на пространстве ШОС поддержали. Инициативы банка предусматривают и возможность участия национальных страховых компаний стран ШОС в страховании возникающих рисков.

Фото: alau.kz