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В Астане появилась на свет девочка весом 5,4 килограмма

20 декабря 2017, 14:25

Родители назвали ребенка Жаннур.

По словам врачей, это третья девочка за последние 20 лет, родившаяся с таким весом в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

«Малышка весом 5 400 грамм родилась 13 декабря. Роды прошли без осложнений. Послеродовой период протекал также без осложнений. Ребенка с мамой в удовлетворительном состоянии выписали домой», – сообщила заведующая родовым отделением перинатального центра № 3 Эльмира Алимжан.

Родители назвали ребенка Жаннур. У 5-килограммовой малышки есть два старших брата.

Как пояснили в управлении здравоохранения, первая девочка с необычно большим весом родилась в Астане еще в 2003 году (5 584 грамм). В 2014 году родилась девочка – 5 750 грамм. А в этом году в столице родился мальчик-великан, вес которого составил 5 500 грамм.

Фото с сайта dpchas.com


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