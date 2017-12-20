BMW превратила свой штаб в гигантскую батарейку

На сегодняшний день баварцы продали в общей сложности более 200 тысяч машин на электротяге, при этом на реализацию первой сотни тысяч компания затратила около трех лет.

В 2017 году BMW Group поставила клиентам свыше 100 тысяч электрифицированных автомобилей. Чтобы отметить это достижение, автопроизводитель устроил световое шоу, превратив свою 99-метровую штаб-квартиру в Мюнхене, выполненную в форме четырех цилиндров, в подобие гигантской аккумуляторной батареи.

На сегодняшний день баварцы продали в общей сложности более 200 тысяч машин на электротяге, при этом на реализацию первой сотни тысяч компания затратила около трех лет. Согласно недавнему независимому исследованию POLK/IHS регистрации новых транспортных средств, доля BMW Group на европейском рынке подключаемых гибридов и электромобилей составляет 21% – в три с лишним раза больше доли немецкого концерна в сегменте традиционных авто с ДВС. В среднем по Европе только 2% новых автомобилей всех производителей имеют электротягу, у BMW же этот показатель достигает 6%. На мировом рынке электромобилей баварцам принадлежит десятая часть.

Особой популярностью BMW с электроприводом пользуются в Западной Европе и США. В частности, в скандинавских странах, где каждый четвертый проданный BMW имеет электромотор, бестселлером среди всех моделей бренда является хетчбэк i3. В родной Германии BMW продаст в этом году свыше 10 тысяч электрифицированных авто.

Если говорить о конкретных моделях, каждый десятый новый седан 3-Series сейчас является подключаемым гибридом. У компактвэна 2-Series Active Tourer на бензоэлектрическую версию приходится 13% глобальных продаж, а у кроссовера MINI Countryman, плагин-гибридный вариант которого вышел на рынок только в июне – уже 10%.

В настоящее время BMW Group продает по всему миру девять электрифицированных авто, считая i3 и i8 Coupe, плагин-гибриды iPerformance и MINI Cooper S E Countryman ALL4. В начале следующего года станет доступен уже представленный i8 Roadster, в 2019-м – электрический MINI, в 2020-м – электрический BMW X3, а в 2021-м – BMW iNext. С этого момента баварцы начнут выпускать автомобили с электроприводом пятого поколения, все подробности о котором были раскрыты ранее в этом месяце. К 2025 году нам обещают 13 плагин-гибридных и 12 полностью электрических новинок.

Текст: Александр Орехов

Фото: BMW

Via cartmies