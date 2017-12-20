Соглашение с Азербайджаном об автосообщении одобрил Мажилис РК

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Азербайджана о международном автомобильном сообщении», передает корреспондент Zakon.kz.

«Учитывая выгодное географическое положение Казахстана, нами активно ведется работа по развитию транзитного потенциала страны и привлечения грузопотоков в целях создания крупного логистического хаба в Центральной Азии», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ депутатам.

По его словам, на сегодня заключены аналогичные соглашения с 41 иностранным государством и данная работа продолжается.

«В 2016 году объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 16%, и составил 6,2 тысяч тонн. Представленное Соглашение устанавливает правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, регламентирует виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками разрешений», - отметил глава ведомства.

При этом министр добавил, что реализация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию автомобильных перевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

Ксения Давыдова