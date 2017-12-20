В России пятиклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры

В школе в Новой Москве десятилетний пятиклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры. Дети должны были по очереди делать силовые кувырки на матах, однако Александр сделал это неправильно, передает Life.

Школьник прыгнул прямо себе на голову, после чего немедленно был госпитализирован с компрессионным переломом шейных позвонков. Врачам удалось спасти нервные окончания в сломанном позвоночнике ребёнка, поэтому он сможет вновь вернуться к нормальной жизни, однако два месяца мальчику можно только лежать.

В ходе проведённого в учебном заведении совещания было решено, что ребёнок сам виноват в травме, однако, по информации источника в департаменте образования Москвы, учительница физкультуры после инцидента была уволена.

Фото: кадр из видео.