Взыскание убытков по договору на электроснабжение

Маханов Даурен Ошакпаевич

Многим известно, что во время становления независимости Республики Казахстан в 90-х годы, государство испытывало дефицит ресурсов жизненно необходимых для мирного сосуществования многонационального народа и обретения полноценной независимости.

Важным действием в минимизации дефицита стало подписание ряда соглашении с соседними государствами и принятия законов для регулирования внутреннего оборота.

Одним из них, стала «электрическая энергия», т.к. в век рыночных отношении и информационных технологии потребители (предприниматели) полноценно стали зависимы от электрической энергии.

Одним из законов, регулирующих вопрос дефицита электрической энергии того времени являлся Указ Президента РК от 23.12.1995г. №2724 «Об электроэнергетике». Согласно которому потребители имели право на возмещение убытков, вызванных недоотпуском или отпуском некачественной энергии (ст.15).

В последующем данная норма была установлена п.2) ст.16 ЗРК «Об электроэнергетике» (от 16.07.1999г.) потребители электрической мощности, электрической и тепловой энергии имеют право требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организации возмещения убытков, вызванных недопоставкой или поставкой некачественной электрической и тепловой энергии в соответствии с условиями заключенных договоров.

При этом, в период принятия вышеуказанного закон был принят новый Гражданский кодекс (от 01.07.1999г. № 409-1) который п.1 ст.491 предусматривал, что в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация и абонент обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 4 статьи 9 настоящего Кодекса).

Которое в последующем по прошествии 5 лет зеркально отразилось в новом законе в пп.2) п.1 ст.19 «Об электроэнергетике» (от 09.07.2004г. № 588-II).

Следовательно, исходя из вышеуказанной нормы потребитель законодательно не имеет прав требовать упущенную выгоду, а лишь довольствуется реальным ущербом.

Вместе с тем, считаю, что данные условия, при которых законодатель принял данное решение в полной мере не соответствует сегодняшнему времени и ущемляет права потребителей на возмещение упущенной выгоды.

На практике же, если потребитель имеет акт аварийной брони 1 или 2 категории при которых к объектам должно подаваться непрерывное энергоснабжение, то на деле данные условия не всегда исполняются поставщиком электроэнергии или исполняется с кратковременным замыканием, которое вызывает для потребителя убытки как реального ущерба так и упущенной выгоды. При этом данные отключения не всегда вызваны форс-мажорными обстоятельствами.

Так, судом РК рассматривается гражданское дело по иску ТОО к поставщику электроэнергии, при котором поставщик отключил от сети ТОО имея акт аварийной брони 2 категории. В результате чего ТОО понесены убытки виде реального ущерба (расходы топлива генераторов и др.), упущенная выгода и репутационный вред, которые исходили из обязательств ТОО в рамках международного соглашения (процесс не завершен).

Соответственно отключение электрической энергии вызвало резонанс по исполнению международного обязательства, делегированного на ТОО и сказалось на его репутации и инфраструктуры страны в целом.

Считаю, что аналогичных примеров достаточно, при которых потребители несут не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду.

Соответственно данную ситуацию, при которой поставщик не надлежащим образом исполняет договорные отношения по подаче электроэнергии необходимо пересмотреть, и дать возможность потребителям полноценно взыскивать убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) на законодательном уровне, что по способствует дисциплине поставщиков электроэнергии.