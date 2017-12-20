BMW начал выпуск флагманского внедорожника X7

Немецкая компания BMW официально сообщает о начале выпуска первой партии флагманского внедорожника X7 на американском заводе в Спартанбурге.

Естественно, что в настоящий момент баварская марка не опубликовала никакой дополнительной информации о серийном полноразмерном внедорожнике BMW X7. Выпускаемые в США автомобили, помимо всего прочего, предназначены для проверки производственных процессов завода.

Все выпущены экземпляры флагманского SUV будут «носит» камуфляжную плёнку. Однако компания опубликовала несколько фотографий «голого» автомобиля BMW X7, собираемого на предприятии.

Комментируя запуск производства первой партии внедорожника BMW X7, представители концерна BMW Group в Северной Америке отмечают:

«Это очень особенный автомобиль, и наши сотрудники с нетерпением ждут еще одного члена семьи BMW X. Вместе с BMW X7 в общей сложности пять моделей BMW X будут экспортироваться из Спартанбурга во все уголки земного шара».

Как неоднократно отмечалось ранее, предстоящий BMW X7, когда он появится на рынке, будет конкурировать с такими моделями, как Range Rover и Mercedes GLS-Class.

Via livecars