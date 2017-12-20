В Казахстане для осужденных открывается доступ к вузовским программам

Сегодня в Алматы прошло заседание межведомственной рабочей группы в составе представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии, комиссии КазНУ им. аль-Фараби, Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и Министерства образования и науки, сообщает Zakon.kz.

На повестке стоял вопрос - реализация Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Казахстане на 2017 - 2019 годы, в том числе осуществление пилотного проекта по получению осужденными образования. Суть данного проекта заключается в том, чтобы создать условия для получения образования не только посредством традиционной системы образования, но и с использованием новых передовых технологий обучения. То есть предоставить осужденному возможность обучаться в высших учебных заведениях страны дистанционно. Наиболее оптимальной для них является дистанционная форма обучения посредством интернета и кейс-технологий.

- Международный опыт показывает, что основными ресоциализирующими факторами являются получение образования, специальности и трудоустройство, - говорит заместитель председателя Комитета УИС Мейрам Аюбаев. - В такой ситуации ресоциализация приобретает важный акцент, ресоциализация осужденных - актуальная задача и ее решение зависит не только от правоохранительных органов, но и в первую очередь от конкретных институтов государства и гражданского общества, в данном случае это Министерство образования и науки и высшее учебное заведение. Взяв за основу опыт зарубежных стран, Казахстан выстраивает собственный процесс социальной адаптации данных лиц, где основным элементом является система образования в учреждениях УИС, которая должна строиться с учетом требований, предъявляемых на рынке труда для всех граждан, конкурентоспособности, компетентности, умения решать поставленные задачи.

По мнению регионального директора Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамата Шамбилова, «согласно ст. 30 Конституции РК, а также международным конвенциям, ратифицированным Казахстаном, в том числе Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на образование. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого». Однако на сегодняшний день не все категории граждан имеют доступ к высшему образованию, а именно - осужденные к лишению свободы, подчеркнул Шамбилов.

По последним данным, общее тюремное население Казахстана составляет 35 804 человека (2144 женщин, несовершеннолетних - 50, из них 1 девочка). 2834 осужденных проходят обучение в 54 общеобразовательных заведениях, а количество осужденных, получающих профессиональное образование (по 35 специальностям) составляет 3757 человек. Это всего лишь 10% от общего тюремного населения. С точки зрения успешной реализации программ по ресоциализации, опыт зарубежных стран показывает, что получение высшего образования осужденными во время пребывания в заключении благоприятно влияет на их дальнейшую жизнь после освобождения, а также предотвращает попытки рецидива. Первой задачей системы образования является «создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Поэтому эти и другие факторы могут непосредственно влиять на исправление, нравственное воспитание, а также благополучное трудоустройство осужденных после освобождения», - считает Азамат Шамбилов.

В качестве пилотного проекта приказом министра внутренних дел определены два учреждения - ЛА-155/8, дислоцированное в п. Заречном Алматинской области и АП-162/3, расположенное в Павлодаре. Проект начнет работу в 1 квартале 2018 года.

Впервые Международная тюремная реформа (PRI) будет пилотировать услуги высшего образования для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Данный проект поможет стимулировать осужденных к положительной жизни после освобождения и заниматься профессиональной деятельностью в особо необходимых областях, полагают эксперты.

Торгын Нурсеитова