Журналиста застрелили во время детского праздника на глазах у сына

В мексиканском штате Веракрус застрелили 35-летнего журналиста Гумаро Переса (Gumaro Perez).

Вооруженный мужчина зашел в класс шестилетнего сына Переса во время новогоднего праздника и выстрелил в журналиста четыре раза.

Ассоциация журналистов, куда входил и убитый, ожидает передачи тела семье и намерена инициировать расследование убийства. Перес проводил расследования о незаконном обороте наркотиков в стране, уточняет Reuters.

Согласно последнему отчету организации «Репортеры без границ», которые приводит агентство, Мексика остается одной из самых опасных стран для работы журналиста. С 2000 года были убиты 111 работников СМИ, 38 из них погибли после того, как в 2012 году президентом стал Энрике Пенья Ньето.

В апреле мексиканская газета El Norte закрылась из-за убийств журналистов в стране. Главный редактор издания объяснил, что в сложившихся условиях работа честного журналиста стала опасной, а убийцы остаются безнаказанными.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Henry Romero / Reuters.