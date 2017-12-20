Журналиста застрелили во время детского праздника на глазах у сына
Журналист проводил расследования о незаконном обороте наркотиков в стране
В мексиканском штате Веракрус застрелили 35-летнего журналиста Гумаро Переса (Gumaro Perez).
Вооруженный мужчина зашел в класс шестилетнего сына Переса во время новогоднего праздника и выстрелил в журналиста четыре раза.
Ассоциация журналистов, куда входил и убитый, ожидает передачи тела семье и намерена инициировать расследование убийства. Перес проводил расследования о незаконном обороте наркотиков в стране, уточняет Reuters.
Согласно последнему отчету организации «Репортеры без границ», которые приводит агентство, Мексика остается одной из самых опасных стран для работы журналиста. С 2000 года были убиты 111 работников СМИ, 38 из них погибли после того, как в 2012 году президентом стал Энрике Пенья Ньето.
В апреле мексиканская газета El Norte закрылась из-за убийств журналистов в стране. Главный редактор издания объяснил, что в сложившихся условиях работа честного журналиста стала опасной, а убийцы остаются безнаказанными.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Henry Romero / Reuters.
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