В РК предложили принять госпрограмму по защите детей

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК и Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева подняла вопрос принятия в стране отдельной государственной программы по защите детей, передает корреспондент Zakon.kz.

«За 10 месяцев 2017 года против 1740 детей были совершены преступные действия, в том числе 248 сексуальные насилия, 31 ребенок были зверски убиты, за всем этим десятки, сотни поломанных, исковерканных судеб юных граждан нашей страны. Я считаю, что настало время разработать и принять госпрограмму в интересах детей Казахстана. С учетом компетенций правительства РК об утверждении госпрограмм согласно подпункту 1 ст. 66 Конституции РК, прошу рассмотреть разработки утверждения госпрограммы в интересах детей Казахстана, о результатах рассмотрения настоящего запроса прошу информировать письменно в установленном законом сроке», - сказала она, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра РК.

При этом З. Балиева добавила, что хотела бы обратить внимание на отсутствие госпрограммы в интересах детей Казахстана.

«Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую защиту и помощь. Конституция РК гарантирует господдержку семье, материнства и детства. Приоритеты интереса по благосостоянию детей во всех сферах жизни государства закреплено в Конвенции о правах ребенка, ст. 3 - обязательства, по выполнению которых взяла на себя РК. Комитет ООН по правам ребенка по результатам рассмотрения четвертого периодического доклада Казахстана 30 октября 2015 года рекомендовал государству-участнику Казахстану разработать всеобъемлющую программу по правам детей на основе анализа и оценки программы «Дети Казахстана», которая завершила свою работу в 2011 году и более не принималась и Национального плана действий по правам человека», - сообщила она.

По ее словам, улучшение положения детей в стране, создание благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучения, развития - ключевая цель национального развития.

«Несмотря на снижение младенческой смертности, вместе с тем этот уровень остается высоким и превышает показатели стран Европы в 2-3 раза. Нарастает неблагоприятная тенденция по здоровью детей, растет детская заболеваемость и инвалидность», - уточнила депутат.

Как добавила парламентарий, за последние пять лет заболеваемость школьников выросла на 22%, численность детей - инвалидов РК составляет на данный момент 81,5 тысяч детей, возрастает детская беспризорность.

«Практически на одном уровне остается состояние преступности среди несовершеннолетних. Каждый год мы имеем более 200 детей, злостно совершивших самовольный уход их семьи, детских учебно-воспитательных организаций, не снижается, а напротив увеличилось количество детей, направленных в спецорганизации для детей с нарушением в поведении, обострена проблема социального сиротства. Большинство современных детей - это дети, брошенные родителями. 80% детей из 7 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей находится на гособеспечении при живых родителях», - констатировала З. Балиева.

Ксения Давыдова