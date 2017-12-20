Микрофинансовые организации за год нарастили портфель ссуд на 50%, в то время как банки сократили более чем на 10%

На казахстанском рынке кредитования происходят серьезные изменения: крупные участники рынка в лице банков практически заморозили кредитование населения и экономики РК, основным драйвером роста становятся более мелкие кредиторы - микрофинансовые организации.

Системообразующих кредиторов пугает неопределенность экономических перспектив и состояние реальных доходов жителей РК, решением они видят прекращение выдачи новых займов, обслуживая только уже открытые кредитные линии. За год, по сравнению с уровнем на конец сентября 2016 года, сумма кредитного портфеля банков РК сократилась на 10,2%.

Однако, без кредитных инвестиций у бизнеса, в особенности у малого сектора, нет возможностей для перезапуска своей деятельности, чтобы выйти в зону прибыльности. На этом фоне удачно перехватывают инициативу микрофинансовые организации, поток клиентов в МФО существенно повысился - за аналогичный период сумма предоставленных микрокредитов населению и бизнесу в РК выросла сразу на 50%. Это самый резкий годовой рост портфеля микрозаймов за последние 5 лет.

Парадоксально, что сокращение объемов кредитования банками РК обусловлено опасениями увеличить долю неплатежеспособных заемщиков в своем портфеле. Однако, несмотря на заморозку выдачи новых займов, качество текущего ссудного портфеля БВУ за последний год заметно ухудшилось. В частности, доля токсичных кредитов в банках, просрочка платежей по которым составляет свыше 90 дней, на конец сентября 2017 года оценивается в 12,7% против 7,9% годом ранее.

У микрофинансовых организаций, активно ускоряющих темпы кредитования экономики РК, напротив, качество кредитного портфеля остается высоким. Так, по итогам 3 кварталов текущего года доля токсичных микрозаймов в общем объеме выданных ссуд составляет всего 4,6% - за год уровень практически не изменился.

В структуре развития самого микрокредитного рынка РК главным драйвером остается KMF, который сохраняет лидерство как в размерах, так и по темпам увеличения кредитования. Сумма предоставленных бизнесу и розничным клиентам микрозаймов со стороны KMF за год выросла на 34,2 миллиарда тенге и составила 81,6 миллиарда тенге на конец сентября текущего года. Таким образом, компания консолидирует 50,6% национального микрокредитного рынка, год назад ее доля оценивалась в 44%.

На втором месте с большим отрывом от лидера - Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан, предоставляющая микрокредиты на покупку автомобилей в дилер-центрах. За год компании удалось нарастить портфель ссуд на 8,7 миллиарда тенге, до 16,7 миллиарда тенге. Позиции организации на рынке выросли до 10,4% с 7,5% годом ранее.

На третьем месте - Арнур Кредит, увеличивший свой ссудный портфель на 2,2 миллиарда тенге по сравнению с уровнем на конец сентября 2016 года. Таким образом компания нарастила свою долю на рынке до 3,7% с 3,5% годом ранее.