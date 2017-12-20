Автомобили MINI получат роботизированную трансмиссию

Начиная с 2018 года весь модельный ряд британской компании MINI, которая входит в состав немецкого концерна BMW Group, получит роботизированную трансмиссию DCT (двойное сцепление).

Новая коробка переключения передач для автомобилей MINI – это хорошо знакомая 7-диапазонная двухдисковая трансмиссия Steptronic, которая используется на моделях бренда BMW с передним приводом.

Также стоит напомнить, что двухдисковый «робот» может работать в тандеме со спутниковой навигацией, а также поддерживает технологию Start/Stop. Это обещает, что автомобили марки MINI станут ещё более экономичными.

Согласно данным производителя, к модернизированной трансмиссии 7DCT (Double-Clutch Transmission) был специально разработан новый селектор. Однако стоит отметить, что в салоне автомобилей MINI не будет подрулевых «лепестков».

Сообщается, что в 2018 году новая роботизированная трансмиссия будет предложена на 3- и 5-дверных моделях MINI, а также на кабриолете. Динамические характеристики автомобилей с новым агрегатом MINI пока не публикует. Предполагается, что в дальнейшем эта трансмиссия будет использована и на других моделях британского бренда.

Via livecars